Frankreich vs Italien: Vorrunde Nations League

Frankreich kann sich am Donnerstag im San Siro gegen Italien vorzeitig für das Viertelfinale der Nations League qualifizieren.

Die Nationalmannschaft von Frankreich hat die Chance, sich am Donnerstag im Mailänder San-Siro-Stadion vorzeitig für das Viertelfinale der UEFA Nations League zu qualifizieren. Der Gruppensieger Frankreich benötigt lediglich einen Sieg gegen Italien, um sich bereits im Halbfinale der Gruppenphase sicher zu fühlen. Dies würde die Spannung für das italienische Team erheblich erhöhen, da die Nationalelf als Gruppenzweiter aktuell sieben Punkte auf der Habenseite hat. Ein Sieg gegen Frankreich reicht Italien nur für einen wichtigen Schritt in Richtung der K.-o.-Runde, nicht aber für die vorzeitige Qualifikation.

Aktuelle Gruppenkonstellation und Tabellenplatzierung

Die aktuelle Tabellenkonstellation in Gruppe A ist hochspannend und eng zusammengerückt. Italien belegt mit sieben Punkten den zweiten Platz, während Belgien auf dem dritten Rang mit nur einem Zähler weniger, also sechs Punkten, dicht auf den Fersen ist. Parallel zu dem Duell zwischen Italien und Frankreich spielt Belgien gegen die Türkei. Diese zeitgleichen Spiele sorgen für ein komplexes Szenario, bei dem die Ergebnisse der anderen Begegnungen direkte Auswirkungen auf die Qualifikationschancen haben. Die Situation ist dynamisch, da sich die Punktstände kurzfristig ändern können, insbesondere wenn Belgien seine Partie gewinnt.

Also read Nations League: Italien gegen Frankreich und England trifft auf Kroatien

Szenarien für die vorzeitige Viertelfinalqualifikation

Das Spiel am Donnerstag bietet Frankreich die perfekte Gelegenheit, die Kontrolle über die eigene Qualifikation an sich zu reißen. Sollte die französische Nationalelf unter der Leitung von Zinedine Zidane im San Siro siegen, steht der Einzug ins Viertelfinale bereits fest, unabhängig vom Ergebnis der anderen Spiele. Dies würde auch bedeuten, dass Italien den Einzug nicht mehr in eigener Hand hat. Sollte Frankreich hingegen nur ein Unentschieden erreichen oder das Spiel verlieren, bleibt die Qualifikation für Italien spannend und liegt weiterhin in der eigenen Hand, da dann gegen Belgien am Sonntag eine Entscheidung herbeigeführt werden kann.

Advertisement

Strategische Anforderungen und Aufstellung

Für das deutsche Aufgebot des französischen Teams stehen Maignan in der Defensive sowie die Abwehrreihe mit Gusto, Upamecano, Jacquet und Truffert im Focus. Im Mittelfeld sollen Cherki, Da Cunha und Rabiot das Spiel gestalten, während Olise, Doue und Barcola in der Offensive für Gefahr sorgen werden. Italien muss unter der Führung von Roberto Mancini nicht nur gewinnen, um selbst noch Chancen zu wahren, sondern auch auf das Ergebnis in Istanbul achten, wo Belgien gegen die Türkei antritt. Ein Sieg Italiens in Mailand würde jedoch sofort für Druck bei den Belgiern sorgen.

Weitere Entwicklung und Zuschauerinteressen

Falls Italien gegen Frankreich unentschieden spielt oder sogar verliert, rückt die Entscheidung für das Viertelfinale für die italienische Auswahl auf den Sonntag in den Fokus. Dort erwartet Italien eine Begegnung gegen Belgien, die dann über das Weiterkommen entscheiden könnte. Ein Remis gegen Belgien wäre für Italien ausreichend, um sich selbst zu qualifizieren, sollte Frankreich gegen Italien nicht gewonnen haben. Die Nationalelf unter Zinedine Zidane hat hingegen den Vorteil, dass sie ihr Viertelfinale am Sonntag auch unabhängig vom Ergebnis gegen Italien aus eigener Kraft erreichen kann, sofern sie die Punkte aus Mailand mitnimmt oder gewinnt. Zuschauer können den Livestream des wichtigen Spiels auf ran.de verfolgen, wo auch ein detaillierter Liveticker die Entwicklungen live begleitet.