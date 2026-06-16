Frankreichs 3:1-Sieg gegen Senegal sorgt für Stirnrunzeln

Kylian Mbappé wird in der 60. Minute von Sadio Mané im Strafraum gehindert, aber der Schiedsrichter gibt keinen Elfmeter. Thomas Müller und Mats Hummels sind sauer über die Entscheidung und sehen das Foul als 'astreines Foul' an.

Frankreich s 3:1-Sieg gegen Senegal sorgt für Stirnrunzeln. Sadio Mané hindert Kylian Mbappé in der 60. Minute mit einer Grätsche im Strafraum. Der Schiedsrichter gibt keinen Elfmeter, obwohl die Videobilder direkt neben dem Platz zeigen, dass Mbappé zu Boden gebracht wurde.

Thomas Müller ist nach dem Spiel sauer über die Entscheidung und sieht das Foul als 'astreines Foul' an. Er erklärt, dass Mbappé nicht den Kontakt extra gesucht hat, um einen Elfmeter zu provozieren, sondern einfach ausgewichen ist, um nicht abgegrätscht zu werden. Müller lobt Mbappé für seine Reaktion und sagt, dass das Foul ein 'klarer Elfmeter' gewesen wäre.

Sein Kollege Mats Hummels stimmt Müller zu und sagt, dass die Dynamik des Spiels und die Art, wie Mbappé den Raum zum Weiterlaufen wegnimmt, ein klarer Elfmeter rechtfertigen. Obwohl die Entscheidung am Ende keine gravierenden Auswirkungen hatte, sorgt sie für Stirnrunzeln bei den Zuschauern und Experten





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