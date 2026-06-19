Barrot ruft zur Erinnerung an die Januar-Proteste im Iran auf. Derweil steigen Kriegskosten, Israel greift Hisbollah an, und Verhandlungen zwischen USA und Iran werden abgesagt. Steinmeier kritisiert die Abkehr vom Atomabkommen und der Bauernverband fordert Tankrabatt-Verlängerung.

Der französische Außenminister Jean-Noel Barrot appelliert an die Weltgemeinschaft, die Massaker an iranischen Demonstranten im Januar nicht zu vergessen. Die Bevölkerung im Iran sei das größte Opfer dieses Krieges, gefangen zwischen Repression und Bombenangriffen, sagt Barrot dem Sender franceinfo TV.

Wir vergessen nicht die Massaker vom Januar, als staatliche Gewalt wahllos friedliche Demonstranten ins Visier nahm. Bei den Protesten wurden nach Angaben von Nichtregierungsorganisationen Tausende Menschen von Sicherheitskräften getötet. Nach Informationen des Time-Magazins könnten allein an zwei Tagen bis zu 30.000 Menschen ihr Leben verloren haben. Der Grünen-Politiker Omid Nouripour hat nach der Rahmenvereinbarung zwischen den USA und dem Iran wenig Hoffnung auf einen politischen Umbruch im Iran.

Von den Hoffnungen auf eine Veränderung sei nicht mehr viel übrig, nachdem das Regime in wenigen Tagen zigtausend Menschen auf offener Straße erschossen hat, sagt Nouripour im ARD-Morgenmagazin. Das US-Iran-Abkommen, das dem Regime auch nochmal Geld gibt, um die Repression nach innen und die Aggression nach außen nochmal zu finanzieren, macht die Lage nicht besser. Das Pentagon benötigt nach eigenen Angaben 80 Milliarden Dollar zur Deckung der Kosten des Iran-Krieges sowie für andere nicht kriegsbezogene Ausgaben.

Entsprechend äußert sich der stellvertretende Verteidigungsminister Stephen Feinberg in Telefonaten mit Kongressabgeordneten, wie mit den Gesprächen vertraute Personen berichten. Abgeordnete hatten die Trump-Regierung gedrängt, eine umfassende Kostenschätzung für den Krieg vorzulegen, der am 28. Februar begann. Sie haben unter anderem Bedenken, dass das Militär bei seinen Luftschlägen gegen Teheran wertvolle Munition aufgebraucht hat, die möglicherweise für die Bewältigung von Bedrohungen an anderen Orten der Welt benötigt wird.

Israel setzt trotz des Rahmenabkommens zwischen den USA und dem Iran seine Angriffe auf die Hisbollah-Miliz im Süden des Libanon fort. Dabei wurden der staatlichen libanesischen Nachrichtenagentur zufolge mindestens 15 Menschen getötet. Das israelische Militär teilt mit, die Angriffe in der Nacht auf Kämpfer und Infrastruktur der vom Iran unterstützten Hisbollah seien eine Reaktion auf wiederholte Verstöße gegen die Waffenruhe gewesen.

Der Iran pocht darauf, dass das Abkommen mit den USA für ein Kriegsende auch einen Stopp der israelischen Angriffe auf die Hisbollah-Miliz im Libanon einschließt. Die für diesen Freitag angesetzten Gespräche zwischen den USA und dem Iran sind dem Schweizer Außenministerium zufolge abgesagt. Das Treffen auf dem Bürgenstock in der Nähe von Luzern finde nicht statt, teilt das Ministerium mit. Geplant war, dass dort die Verhandlungen der Unterhändler beider Seiten über einen dauerhaften Waffenstillstand beginnen.

US-Vizepräsident JD Vance hatte seine Teilnahme bereits abgesagt. Die angestrebte Vereinbarung mit dem Iran wird nach Einschätzung von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier bestenfalls dem 2015 vereinbarten Abkommen entsprechen. Dies sei eine gute und detaillierte Regelung gewesen, sagt Steinmeier, der damals als Außenminister beteiligt war, im ARD-Interview der Woche. Es ist bedauerlich, dass die damals von Präsident Trump in seiner ersten Amtsperiode gekündigt worden ist.

Dies sei einer der Gründe, warum er gesagt habe, dass der jüngste Krieg Amerikas gegen den Iran eigentlich unnötig gewesen sei, weil das Abkommen von 2015 eigentlich alles enthielt, was man jetzt wieder versucht, mühsam zusammenzubringen. Nach der Abkehr davon habe es eine erneute Zuspitzung gegeben, und der Iran habe seine Stellvertreter bei Hamas und Hisbollah wieder stärker unterstützt, sagt Steinmeier. Das alles wäre vielleicht vermeidbar gewesen, wenn es bei dem Vertrag von 2015 geblieben wäre.

US-Vizepräsident JD Vance wird vorerst nicht für Verhandlungen mit dem Iran in die Schweiz reisen. Stand jetzt werde er in der Nacht zu Freitag (Ortszeit) nicht wie ursprünglich vorgesehen in die Schweiz fliegen, sagt ein Regierungsbeamter. Die Logistik für diese Verhandlungen war noch nie einfach oder vorhersehbar. Ob oder wann die Reise stattfinden soll, bleibt zunächst unklar.

Eigentlich war vorgesehen, dass sich Delegationen aus dem Iran und den USA bereits heute treffen, um über ein dauerhaftes Ende des Krieges zu verhandeln. Der Deutsche Bauernverband fordert eine Verlängerung des Tankrabatts zur Entlastung von höheren Diesel-Preisen über die Erntezeit bis in den Herbst. Präsident Joachim Rukwied sagt: Die Steuerreduzierung für Diesel von 17 Cent pro Liter muss bis mindestens Ende November fortgeführt werden. Und zwar nicht nur für die Landwirtschaft, sondern grundsätzlich für alle. Beispielsweise auch das Transportgewerbe leide unter hohen Kraftstoffpreisen





ntvde / 🏆 3. in DE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Iran Proteste Massaker USA Israel Hisbollah Kriegskosten Abkommen Steinmeier Bauernverband

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Iran-Krieg: Iran: Rahmenabkommen digital von beiden Seiten unterzeichnetDas Rahmenabkommen zwischen den USA und dem Iran sollte am Freitag unterzeichnet werden. Der Iran teilt nun mit, die Präsidenten beider Länder hätten das Dokument bereits digital unterschrieben.

Read more »

Iran-Krieg: Trump hat Iran-Vereinbarung in Versailles unterzeichnetUS-Präsident Donald Trump hat das Rahmenabkommen zur Beendigung des Iran-Krieges unterzeichnet. Auch aus Teheran wird die Unterzeichnung bestätigt – unklar bleibt, ob das Abkommen bereits in Kraft ist.

Read more »

Iran-Krieg: Vermittler Pakistan: Abkommen USA-Iran tritt sofort in KraftEigentlich war die Unterzeichnung für Freitag geplant, nun haben Washington und Teheran ihre Vereinbarung schon vorher besiegelt. Was heißt das nun für die Straße von Hormus?

Read more »

USA und Iran unterzeichnen Abkommen vorzeitig: Iran hält an Gebühren für Straße von Hormus festDie USA und der Iran haben ihr Abkommen zum Kriegsende früher unterzeichnet als geplant. Pakistan spricht von einer sofortigen Öffnung der Straße von Hormus – doch zentrale Streitpunkte bleiben ungelöst.

Read more »