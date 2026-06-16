Frankreichs Favorit für die WM in Senegal

Der Auftakt der Franzosen gegen den afrikanischen Vertreter ist am 21. Uhr im New York New Jersey Stadium geplant. Frankreich gilt als Favorit, da das Star-Ensemble extrem stark besetzt ist.
Frankreich s Favorit für die WM in Senegal . Der Auftakt der Franzosen gegen den afrikanischen Vertreter ist am 21. Uhr im New York New Jersey Stadium geplant.
Frankreich gilt als Favorit, da das Star-Ensemble extrem stark besetzt ist. Der Angriff mit Kylian Mbappé, Michael Olise und Ousmane Dembele wird schwer zu stoppen sein. Trainer Didier Deschamps wird es als besonderes Turnier sehen, da es für ihn die letzte WM als Nationalcoach ist. Mbappé hat ihm ein Versprechen gegeben: Der WM-Sieg wird die beste Art sein, ihm Tribut zu zollen.
Frankreich muss in der schwierigen Gruppe I mit Irak und Norwegen einen Sieg erzielen, um die WM zu gewinnen. Der afrikanische Vertreter ist nicht zu unterschätzen, da er in der Qualifikation ungeschlagen blieb. Der Auftakt der Franzosen ist nur auf SPORT BILD zu sehen und es gibt keine Free-TV-Übertragung. Der erste Schritt in die Weltmeisterschaft wird für Frankreich entscheidend sein
Frankreich WM Senegal Kylian Mbappé Didier Deschamps
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