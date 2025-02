Frankreichs KI-Strategie im Verteidigungssektor

Frankreich investiert stark in Künstliche Intelligenz (KI) für den Verteidigungssektor. Das Verteidigungsministerium veranstaltete eine Reihe von Konferenzen zum Thema und präsentierte die KI-Strategie des Landes. Die Strategie sieht die Gründung der AMIAD (Agentur für Verteidigungs-KI) vor, die die Herausforderungen der KI-Integration für die nationale Souveränität bewältigen soll. KI soll in verschiedenen Bereichen wie der akustischen Ortung unter Wasser, der Panzerstreitkräfte und der Luftkriegsführung eingesetzt werden.

Am 10. Februar veranstaltete das französische Verteidigung sministerium in Paris eine Reihe von Konferenzen zum Thema „künstliche Intelligenz (KI) im Verteidigung ssektor“. Diese Konferenzen fanden im Rahmen des zweitägigen „internationalen Aktionsgipfels zur KI“ im Grand Palais statt, an dem sich zahlreiche Staats- und Regierungschefs sowie Vertreter der einschlägigen Industrie beteiligten.

Unter den Teilnehmern war auch das europäische Verteidigungstechnologie-Unternehmen Helsing, wie ES&T berichtete. Am 8. März 2024 präsentierte der französische Verteidigungsminister Sébastien Lecornu die KI-Strategie seines Hauses. Die Grundlage für den militärischen Einsatz von KI in Frankreich bildet die ministerielle Strategie zur künstlichen Intelligenz im Verteidigungssektor, die am 8. März des vergangenen Jahres von Verteidigungsminister Sébastien Lecornu vorgestellt wurde. Bereits am 1. Mai wurde dazu die ministerielle Agentur für Verteidigungs-KI (AMIAD) mit Sitz in Paris gegründet. Ziel sei es, so das Ministerium, die damit verbundenen Herausforderungen für die nationale Souveränität zu bewältigen und nicht von anderen Akteuren abhängig zu sein. „Die gesamte künstliche Intelligenz“, so Bertrand Rondepierre, Direktor der AMIAD, „wird es auf allgemeine Art und Weise ermöglichen, die Durchführung von Operationen auf dem Gefechtsfeld – einschließlich beispielsweise ihrer logistischen Dimensionen – zu erfassen und umzusetzen.“ KI soll laut Ministerium einerseits Entscheidungszeit für den „Man in the Loop“ gewinnen und andererseits umfangreiche Aufgaben abarbeiten, die der Mensch qua Masse nicht mehr beherrschen kann. Die französische Marine nutzt KI beispielsweise bei der akustischen Ortung unter Wasser, um relevante Töne im Geräuschpegel für die Zielaufklärung aussortieren zu können. Auch ist künstliche Intelligenz zentraler Bestandteil der Zukunftsprogramme „Scorpion“ für hochmobile Panzerstreitkräfte des Heeres und FCAS (Future Combat Air System) für vernetzte Luftkriegsführung.





