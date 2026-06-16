Frankreichs letztes WM-Turnier unter Trainer Didier Deschamps

Die französische Nationalmannschaft steht vor einem wichtigen WM-Turnier. Trainer Didier Deschamps wird dies sein letztes Turnier sein, nachdem er seit 2012 an der Seitenlinie steht. Die Mannschaft hat bereits ihre Chance auf den dritten Weltmeistertitel in ihrer Geschichte.

Frankreich s Nationalmannschaft steht vor einem wichtigen WM-Turnier. Der Trainer Didier Deschamps wird dies sein letztes Turnier sein, nachdem er seit 2012 an der Seitenlinie steht.

Die Mannschaft hat bereits ihre Chance auf den dritten Weltmeistertitel in ihrer Geschichte. Bei der WM 2022 konnte man als Gruppenzweiter in die K.o. -Runde einziehen, scheiterte aber direkt im Achtelfinale mit 0:3 an Tunesien. Das letzte Aufeinandertreffen der beiden Nationen ist 24 Jahre her: Bei der WM 2002 konnte der Senegal die Franzosen überraschend mit 1:0 besiegen und dadurch als Gruppenzweiter in die K.o.

-Runde einziehen, während Frankreich als Titelverteidiger als Gruppenletzter ausschied. Die Übertragungsrechte für alle Spiele der WM 2026 liegen bei MagentaTV. Zusätzlich zeigen die öffentlich-rechtlichen Sender ARD und ZDF weite Teile des Turniers im Free-TV. Das Spiel zwischen Frankreich und dem Senegal gehört allerdings nicht dazu und wird NUR auf MagentaTV gezeigt.

Somit kann das Spiel auch nicht im Joyn-Livestream verfolgt werden. Kostenloser Liveticker zu Frankreich gegen Senegal gibt es wie gewohnt auf ran.de. Die Mannschaft von Trainer Didier Deschamps wird alles geben, um den dritten Weltmeistertitel in ihrer Geschichte zu gewinnen. Die Übertragungsrechte für alle Spiele der WM 2026 liegen bei MagentaTV.

Zusätzlich zeigen die öffentlich-rechtlichen Sender ARD und ZDF weite Teile des Turniers im Free-TV. Das Spiel zwischen Frankreich und dem Senegal gehört allerdings nicht dazu und wird NUR auf MagentaTV gezeigt. Somit kann das Spiel auch nicht im Joyn-Livestream verfolgt werden. Kostenloser Liveticker zu Frankreich gegen Senegal gibt es wie gewohnt auf ran.de.

Die Mannschaft von Trainer Didier Deschamps wird alles geben, um den dritten Weltmeistertitel in ihrer Geschichte zu gewinnen. Die Übertragungsrechte für alle Spiele der WM 2026 liegen bei MagentaTV. Zusätzlich zeigen die öffentlich-rechtlichen Sender ARD und ZDF weite Teile des Turniers im Free-TV. Das Spiel zwischen Frankreich und dem Senegal gehört allerdings nicht dazu und wird NUR auf MagentaTV gezeigt.

Somit kann das Spiel auch nicht im Joyn-Livestream verfolgt werden. Kostenloser Liveticker zu Frankreich gegen Senegal gibt es wie gewohnt auf ran.de





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