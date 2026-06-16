Frankreichs Luxus-Offensive vor der Pause blass, aber dann wird es besser

Frankreichs Fußballnationalmannschaft hat in der Gruppenphase der Weltmeisterschaft ein wichtiges Spiel gegen Senegal gewonnen. Die Franzosen haben mit 3:1 besiegt und sind nun auf dem Weg zum Titel.

Frankreich s Luxus-Offensive vor der Pause blass, aber dann wird es besser. Am Ende steht es 3:1 für die Franzosen. Kylian Mbappé hat zwei Tore geschossen, Bradley Barcola hat eins.

Der amtierende Vizeweltmeister Senegal hatte keine Chance gegen die Équipe Tricolore. Frankreichs Plan war klar: steil auf Mbappé! Aber der Kapitän musste erst warten, bis kurz nach der Pause die Franzosen zielstrebiger wurden. Dann belohnten sie sich mit dem ersten Tor.

Mbappé trifft mit dem ersten Kontakt aus der Drehung von rechts flach ins linke Eck. Statt seines üblichen Jubels mit verschränkten Armen läuft Mbappé zur Eckfahne - und spielt auf einer imaginären Flöte. Der Hintergrund: In James Cordens Comedy-Show beim US-Sender Fox hatte sich der 27-Jährige vor dem Turnier überreden lassen, bei seinem ersten WM-Treffer genau diesen Jubel auszupacken. In der 82.

Minute macht Frankreich dann den Deckel drauf. Rabiot öffnet das Spiel mit einem starken Zuspiel, Joker Barcola ist rechts frei durch und lupft den Ball über Mendy hinweg ins Tor. 2:0 für Frankreich. In der Nachspielzeit gelingt Ibrahim Mbaye zwar noch der Anschlusstreffer, dann schlägt jedoch erneut Mbappé zu. Der Torjäger knallt einen Strahl aus knapp 25 Metern in den Winkel - sein 14. WM-Tor, noch zwei bis zum Klose-Rekord





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