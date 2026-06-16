Frankreichs Trainer Didier Deschamps gibt nach der WM 2026 auf. Sein letztes Aufgebot kann es dabei durchaus sehen lassen. Bei der WM 2022 konnte man als Gruppenzweiter in die K.o.-Runde einziehen, scheiterte aber direkt im Achtelfinale mit 0:3 an Argentinien.

Frankreich s Trainer Didier Deschamps gibt nach der WM 2026 auf. Sein letztes Aufgebot kann es dabei durchaus sehen lassen. Bei der WM 2022 konnte man als Gruppenzweiter in die K.o.

-Runde einziehen, scheiterte aber direkt im Achtelfinale mit 0:3 an Argentinien. Dieses Ergebnis ist jedoch nicht das einzige negative Ergebnis in der Geschichte zwischen Frankreich und Argentinien. Das letzte Aufeinandertreffen der beiden Nationen ist 24 Jahre her: Bei der WM 2002 konnte Argentinien die Franzosen überraschend mit 1:0 besiegen und dadurch als Gruppenzweiter in die K.o. -Runde einziehen, während Frankreich als Titelverteidiger als Gruppenletzter ausschied.

Die Übertragungsrechte für alle Spiele der WM 2026 liegen bei MagentaTV. Zusätzlich zeigen die öffentlich-rechtlichen Sender ARD und ZDF weite Teile des Turniers im Free-TV. Das Spiel zwischen Frankreich und Argentinien gehört allerdings nicht dazu und wird NUR auf MagentaTV gezeigt. Somit kann das Spiel auch nicht im Joyn-Livestream verfolgt werden.

Frankreich hat die Chance, den dritten Weltmeistertitel in ihrer Geschichte klarzumachen. Bereits jetzt ist dabei klar: Es wird das letzte Turnier von Deschamps, der seit 2012 an der Seitenlinie steht. Der Senegal ist ein wichtiger Gegner für Frankreich, da die beiden Nationen in der Vergangenheit oft gegeneinander gespielt haben. Bei der WM 2022 konnte man als Gruppenzweiter in die K.o.

-Runde einziehen, scheiterte aber direkt im Achtelfinale mit 0:3 an Argentinien. Die Übertragungsrechte für alle Spiele der WM 2026 liegen bei MagentaTV. Zusätzlich zeigen die öffentlich-rechtlichen Sender ARD und ZDF weite Teile des Turniers im Free-TV. Das Spiel zwischen Frankreich und dem Senegal gehört allerdings nicht dazu und wird NUR auf MagentaTV gezeigt.

Somit kann das Spiel auch nicht im Joyn-Livestream verfolgt werden. Frankreich hat die Chance, den dritten Weltmeistertitel in ihrer Geschichte klarzumachen. Bereits jetzt ist dabei klar: Es wird das letzte Turnier von Deschamps, der seit 2012 an der Seitenlinie steht. Der Senegal ist ein wichtiger Gegner für Frankreich, da die beiden Nationen in der Vergangenheit oft gegeneinander gespielt haben





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