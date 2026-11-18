Die Deutsche Wildtier-Stiftung kürte die Fransenfledermaus zum Tier des Jahres. Obwohl nicht gefährdet, sind Lebensraumverlust und Habitatzerstörung große Risiken für die Art.

Die Deutsche Wildtier-Stiftung hat die Fransenfledermaus offiziell zum Tier des Jahres gekürt. Diese Entscheidung dient dem Ziel, öffentliches Bewusstsein für eine weitgehend unbekannte und unterschätzte Spezies zu schaffen. Die Stiftung möchte damit die faszinierende Welt der Fledermäuse einer breiten Bevölkerungsschicht näherbringen.

Kriterien der Wahl und Wettbewerber

Julia-Marie Battermann, Artenschützerin bei der Deutschen Wildtier-Stiftung, erläuterte die Motivation hinter der Auswahl. Sie betonte, dass die Fransenfledermaus als Repräsentantin der Fledermäuse wahrgenommen werden soll. Die Stiftung initiiert diese jährliche Ehrung seit dem Jahr 2017. Im Rahmen der Abstimmung setzte sich die Fledermaus gegen die Mitbewerber Waldiltis und Zwergmaus durch. Beide Konkurrenten teilen mit der Gewinnerin den nachtaktiven Lebensstil.

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Bestandsstatus und ökologische Bedeutung

Laut der Roten Liste der Säugetiere Deutschlands gilt die Fransenfledermaus aktuell nicht als gefährdet. Sie ist eine von insgesamt 25 in Deutschland heimischen Fledermausarten. Die Verbreitung reicht nahezu bundesweit, wobei sich die Tiere bevorzugt in Wäldern, an Gewässern sowie auf Flächen mit lockerem Baumbestand aufhalten. Zu den typischen Habitaten zählen Parks und Streuobstwiesen. Mit einer Kopf-Rumpf-Länge von 43 bis 48 Millimetern zählt die Art zu den mittelgroßen Vertretern ihrer Ordnung.

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Gefahren durch Lebensraumverlust

Trotz des stabilen Bestandsstatus sind die Lebensgrundlagen der Fransenfledermaus ernsthaft bedroht. Julia-Marie Battermann warnte vor den Auswirkungen der Versiegelung von Flächen. Auch die Landschaftszerschneidung stellt ein gravierendes Risiko für die wanderfreudigen Säugetiere dar. Der Ausbau der Windenergie im Wald gefährdet weitere Lebensräume. Zudem nehmen Totholz und alte Bäume, die als Unterschlupf dienen, immer weiter ab.

Einzigartige Fangtechnik der Art

Ihren Namen verdankt die Fransenfledermaus den charakteristischen kammartigen Borsten. Diese nach innen gebogenen Strukturen säumen den Rand der Schwanzflughaut. Sie erinnern optisch an Fransen und sind namensgebend für die Spezies. Die Flughaut fungiert dabei als spezielles Fanggerät, vergleichbar mit einem Kescher. Die Tiere nutzen diese Anatomie, um Beute von Blättern, Ästen oder Wänden abzustreifen. Die Nahrung besteht überwiegend aus Spinnen, Asseln und Käfern.