Der FC Bayern ist der Rekordsieger des Supercups, der seit 1987 ausgetragen wird. Der Supercup wird künftig den Namen Franz-Beckenbauer-Supercup tragen, um das Lebenswerk der Fußball-Ikone Franz Beckenbauer zu würdigen.

Die Deutsche Fußball Liga (DFL) und der Deutsche Fußball-Bund (DFB) haben im Dezember 2024 bekannt gegeben, dass der Supercup künftig den Namen Franz-Beckenbauer-Supercup tragen wird.

Dieser Schritt soll das Lebenswerk der Fußball-Ikone Franz Beckenbauer würdigen, der am 7. Januar 2024 verstorben ist. Der Supercup wird seit 1987 ausgetragen und ist ein wichtiger Teil der deutschen Fußball-Saison. Der Rekordsieger des Supercups ist der FC Bayern, der bei sieben von neun Teilnahmen als siegreiches Team vom Platz gehen konnte.

Leverkusen, Leipzig und Dortmund waren je einmal erfolgreich. Borussia Dortmund könnte mit einem Sieg 2026 aber durchaus recht nahe an die Münchner heranrücken. Der FC Bayern war nur im Jahr 2024 nicht vertreten, als Double-Sieger Leverkusen gegen Vize-Meister Stuttgart nach Elfmeterschießen gewann. Das Finale zwischen Bayern und Stuttgart im Vorjahr ist ein wichtiger Meilenstein in der Geschichte des Supercups.

Der FC Bayern ist ein wichtiger Teil der deutschen Fußball-Landschaft und seine Erfolge werden immer noch von vielen Fußball-Fans bewundert





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