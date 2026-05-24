Franz‑Beckenbauer‑Supercup erhält neuen Namen – Geschichte, Fakten und Ausblick

Der jährlich ausgetragene Supercup zwischen Deutschem Meister und Pokalsieger trägt seit 2024 den Namen von Franz Beckenbauer. Der Beitrag erklärt die Regeln, blickt auf das letztjährige Finale und erläutert die Bedeutung der Umbenennung für den deutschen Fußball.

Der Franz‑Beckenbauer‑Supercup ist seit seiner Entstehung 1987 ein fester Bestandteil des deutschen Vereinsfußballs. In seiner neuen Form trägt das Spiel den Namen einer der größten Persönlichkeiten des Sport s, um das Lebenswerk des am 7.

Januar 2024 verstorbenen Franz Beckenbauer zu ehren. Die Regel für die Begegnung ist simpel: Der aktuelle Deutsche Meister tritt gegen den Sieger des DFB‑Pokal an. Sollte ein Team beide Titel halten, übernimmt der Vizemeister des Pokals den Platz im Supercup. Dieses Prinzip sorgt dafür, dass jedes Jahr zwei unterschiedliche Mannschaften gegeneinander antreten und die Spannung am Saisonauftakt erhöht wird.

Im vergangenen Jahr wurde das Finale des Supercups durch Bayerns Abwesenheit geprägt, weil die Münchner den Doppelpack nicht erreichen konnten. Stattdessen musste der amtierende Meister Leverkusen das Duell gegen den Vize‑Meister Stuttgart bestreiten. Nach 90 Minuten regulärer Spielzeit stand es 0 zu 0 und das Spiel ging ins Elfmeterschießen. Die Leverkusener behielten die Nerven und setzten sich mit 4 zu 2 im Strafstoßverfahren durch.

Dieser Sieg war erst der zweite Supercup‑Titel für den Klub, der vorher nur einmal triumphiert hatte. Die Bilanz von Bayern im Wettbewerb bleibt jedoch unangefochten: Sie haben sieben von neun Teilnahmen als Sieger vom Platz gehen können und sind damit unangefochtene Rekordhalter. Auch Dortmund, Leipzig und der bereits genannte Leverkusen haben bereits einmal den Pokal für sich entscheiden können.

Die Entscheidung der Deutschen Fußball Liga und des Deutschen Fußball Bundes, das Turnier zu Ehren von Franz Beckenbauer umzubenennen, wurde im Dezember 2024 getroffen. Ziel ist es, mit der Namensgebung die Verdienste der Legende für den deutschen und internationalen Fußball zu würdigen. Durch die neue Benennung soll das Ereignis künftig stärker mit dem Erbe und den Prinzipien des ehemaligen Nationalspieler‑ und Trainerchefs verbunden werden.

Beobachter sehen in der Umbenennung einen Schritt, die Tradition des Supercups zu stärken und gleichzeitig ein Zeichen für die Wertschätzung gesellschaftlicher Ikonen zu setzen. In den kommenden Jahren könnte es für Vereine wie Borussia Dortmund interessant werden, dem Rekordmeister Bayern näher zu kommen, indem sie den Supercup gewinnen und damit ein wichtiges Prestige‑Symbol erwerben. Der Franz‑Beckenbauer‑Supercup wird auch künftig im späten Sommer ausgetragen, um den Startschuss für die neue Saison zu geben.

Die Veranstalter planen, das Spiel in attraktiven Stadien zu präsentieren, um sowohl Fans vor Ort als auch ein internationales Publikum zu erreichen. Darüber hinaus sollen zusätzliche Programme zur Vorstellung von Nachwuchstalenten und zu gesellschaftlichen Projekten integriert werden, um dem Event eine breitere gesellschaftliche Bedeutung zu verleihen. Die nächsten Ausgaben des Supercups versprechen also nicht nur sportlich spannende Begegnungen, sondern auch eine langfristige Verknüpfung von Tradition, Innovation und sozialem Engagement.





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