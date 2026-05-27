Franz-Beckenbauer-Supercup: Geschichte, Regeln und Rekorde

Der Supercup wird seit 1987 zwischen Meister und Pokalsieger ausgetragen. Seit 2024 trägt er den Namen Franz-Beckenbauer-Supercup. Der FC Bayern ist Rekordsieger mit sieben Titeln, gefolgt von Borussia Dortmund mit drei. Die letzte Austragung 2024 gewann Leverkusen gegen Stuttgart im Elfmeterschießen.

Der Franz-Beckenbauer- Supercup ist der jährliche Auftakt der deutschen Fußballsaison. Gemäß der Regel treffen der amtierende Meister der Bundesliga und der Gewinner des DFB -Pokals aufeinander. Sollte ein Team beide Titel gewinnen, rückt der Vizemeister der Liga nach.

Diese Tradition besteht seit 1987, wenngleich der Wettbewerb im Laufe der Jahre einige Namensänderungen und Unterbrechungen erfuhr. Seit Dezember 2024 trägt er offiziell den Namen Franz-Beckenbauer-Supercup, um das Lebenswerk der am 7. Januar 2024 verstorbenen Fußballlegende Franz Beckenbauer zu würdigen. Die Entscheidung trafen die Deutsche Fußball Liga (DFL) und der Deutsche Fußball-Bund (DFB) gemeinsam.

Der FC Bayern München ist mit Abstand der erfolgreichste Verein in der Geschichte des Supercups. Die Münchner konnten bei sieben von neun Teilnahmen als Sieger vom Platz gehen. Borussia Dortmund, RB Leipzig und Bayer Leverkusen waren jeweils einmal erfolgreich. Bemerkenswert ist, dass der FC Bayern im Jahr 2024 nicht vertreten war, da Leverkusen das Double gewann und somit als Meister und Pokalsieger automatisch qualifiziert war.

In diesem Fall trat Leverkusen gegen den Vizemeister VfB Stuttgart an. Das Finale endete 2:2 nach Verlängerung, ehe Leverkusen im Elfmeterschießen triumphierte. Dieses Spiel markierte gleichzeitig die erste Austragung unter dem neuen Namen Franz-Beckenbauer-Supercup. Die Vergangenheit des Supercups ist reich an denkwürdigen Begegnungen.

In den 1990er Jahren dominierten der FC Bayern und Borussia Dortmund die Partien, während in den 2000ern auch der VfL Wolfsburg, Werder Bremen und Schalke 04 den Titel holten. Seit der Saison 2010/11 wird der Supercup wieder regelmäßig ausgetragen, nachdem er von 1997 bis 2009 pausierte. Mit dem neuen Namen soll nicht nur Beckenbauers Vermächtnis geehrt werden, sondern auch die Bedeutung des Wettbewerbs als sportlicher Höhepunkt zum Saisonstart unterstrichen werden.

Die DFL und der DFB erhoffen sich dadurch eine noch größere mediale Aufmerksamkeit und eine stärkere Identifikation der Fans mit diesem traditionsreichen Duell. Ausblickend könnte Borussia Dortmund mit einem Sieg im Jahr 2026 den Rückstand auf den FC Bayern in der ewigen Tabelle des Supercups deutlich verkleinern. Aktuell führt Bayern mit sieben Titeln, Dortmund hat drei. Ein Erfolg 2026 würde Dortmund auf vier Siege bringen, während Bayern dann möglicherweise noch hinzukommen könnte.

Dennoch bleibt die Dominanz der Münchner ungebrochen, was auch auf ihre konstante Qualität und ihre zahlreichen Titelgewinne in den letzten Jahrzehnten zurückzuführen ist. Der Franz-Beckenbauer-Supercup bleibt somit ein Gradmesser für die Stärke der deutschen Spitzenvereine zu Beginn einer jeden Saison





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