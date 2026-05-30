Der Supercup trägt seit 2024 den Namen Franz Beckenbauer, um das Lebenswerk der Fußballikone zu würdigen. Der Text erklärt die Regel des Wettbewerbs, das Finale 2025 zwischen Leverkusen und Stuttgart und die Bedeutung für die Zukunft des Turniers.

Der Franz-Beckenbauer-Supercup steht seit seiner Neuvergabe im Dezember 2024 unter dem Namen der fußballhistorischen Legende, die am 7. Januar 2024 im Alter von 87 Jahren von uns gegangen ist.

Die Entscheidung, den Wettbewerb nach Franz Beckenbauer zu benennen, wurde von der Deutschen Fußball Liga und dem Deutschen Fußball Bund gemeinsam getroffen, um das Lebenswerk der Fußballikone zu ehren und ihr Andenken dauerhaft im deutschen Fußball zu verankern. Seit seiner Einführung im Jahr 1987 hat das Spiel immer wieder die Aufmerksamkeit von Fans und Medien auf sich gezogen, weil es die beiden erfolgreichsten Mannschaften der jeweiligen Saison gegeneinander antreten lässt: den amtierenden Meister der Bundesliga und den Sieger des DFB-Pokals.

Dieses Prinzip sorgt dafür, dass das Ereignis jedes Jahr ein Highlight im deutschen Fußballkalender ist und die Vorfreude auf die bevorstehende Spielzeit steigt. Im vergangenen Jahr, also im Supercup 2025, standen sich das Team aus Leverkusen und der Vize-Meister Stuttgart gegenüber. Leverkusen hatte das Double gewonnen, während Stuttgart als Pokalsieger ins Finale einzog. Das Spiel verlief nach regulärer Spielzeit und Verlängerung torlos, sodass das Ergebnis im Elfmeterschießen entschieden wurde.

Die Leverkusener Jugend stieg zum Sieg an, während die Stuttgarter Heimmannschaft trotz beherztem Einsatz das Elfmeterschießen nicht drehen konnte. Der Sieg brachte Leverkusen damit den zweiten Supercup-Titel ein, während die Bayern München, die seit 1987 siebenmal den Pokal gewonnen hatten, in dieser Ausgabe nicht vertreten waren. Die Bayern haben bislang bei sieben von neun Teilnahmen das Finale für sich entscheiden können und sind mit Abstand Rekordsieger des Supercups.

Andere Vereine wie Borussia Dortmund, RB Leipzig und der FC Bayern haben jeweils einmal den begehrten Titel geholt, wodurch die Konkurrenz immer wieder spannend bleibt. Für die Zukunft sieht die DFL vor, dass der Franz-Beckenbauer-Supercup nicht nur als Saisonauftakt, sondern auch als Plattform für innovative Ideen im deutschen Fußball dient. Neben der Namensgebung könnten zusätzliche Aktionen rund um das Spiel stattfinden, etwa Charity-Events, Jugendturniere und interaktive Fan-Erlebnisse, die das Erbe von Beckenbauer weitertragen.

Ein weiteres Ziel ist es, die internationale Sichtbarkeit des Wettbewerbs zu erhöhen, sodass er nicht nur in Deutschland, sondern auch im europäischen Kontext Beachtung findet. Sollte Borussia Dortmund im Jahr 2026 den Supercup gewinnen, würde das den Abstand zu den Münchnern merklich verringern und die Rivalität zwischen den beiden Traditionsklubs weiter anheizen. Die DFL hofft, dass die Kombination aus historischer Ehrung, sportlicher Höchstleistung und gesellschaftlichem Engagement den Franz-Beckenbauer-Supercup zu einem dauerhaften Symbol für Qualität und Fairplay im deutschen Fußball macht





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