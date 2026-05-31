Franz-Beckenbauer-Supercup: Neuer Name, alte Tradition

Der Supercup heißt ab sofort Franz-Beckenbauer-Supercup. DFL und DFB ehren damit die verstorbene Fußballlegende Franz Beckenbauer. Im Finale 2024 siegte Leverkusen im Elfmeterschießen gegen Stuttgart.

Die Deutsche Fußball Liga ( DFL ) und der Deutsche Fußball -Bund ( DFB ) haben im Dezember 2024 bekanntgegeben, dass der Supercup künftig den Namen Franz-Beckenbauer- Supercup tragen wird. Mit dieser Umbenennung würdigt der deutsche Fußball das Lebenswerk der am 7.

Januar 2024 verstorbenen Ikone Franz Beckenbauer. Beckenbauer, der als Spieler und Trainer Weltmeister wurde und den deutschen Fußball wie kaum ein Zweiter prägte, erhält damit eine bleibende Ehre. Der Supercup, der traditionell den Saisonauftakt markiert, wird ab der Saison 2025/26 offiziell unter dem neuen Namen ausgetragen. Die Regel besagt, dass beim Franz-Beckenbauer-Supercup der amtierende Meister gegen den amtierenden Pokalsieger antritt.

Sollte ein Team beide Titel gewinnen, rückt der Vizemeister nach. Dieses Format sorgt stets für ein hochkarätiges Duell zu Beginn der Spielzeit. Der Supercup wird mit Unterbrechungen und unter verschiedenen Namen seit 1987 ausgetragen. Der FC Bayern München ist der Rekordsieger des Wettbewerbs.

Die Münchner konnten bei sieben von neun Teilnahmen als siegreiches Team vom Platz gehen. Bayer 04 Leverkusen, RB Leipzig und Borussia Dortmund waren je einmal erfolgreich. Die Dominanz der Bayern spiegelt sich auch in der Geschichte des Supercups wider.

Allerdings könnte Borussia Dortmund mit einem Sieg im Jahr 2026 durchaus recht nahe an die Münchner heranrücken, falls die Dortmunder ihre Erfolgsserie fortsetzen. Der Wettbewerb hat sich im Laufe der Jahre zu einem festen Bestandteil des deutschen Fußballkalenders entwickelt und lockt jedes Jahr zahlreiche Zuschauer an. Im Vorjahr war der FC Bayern nicht vertreten, da Bayer Leverkusen das Double aus Meisterschaft und DFB-Pokal gewonnen hatte. Somit traten die Leverkusener gegen Vizemeister VfB Stuttgart an.

Das Finale endete nach 90 Minuten 1:1, sodass das Elfmeterschießen entscheiden musste. Leverkusen behielt die Nerven und sicherte sich mit 4:3 den Titel. Es war ein denkwürdiges Spiel, das die Spannung des Supercups unterstrich. Die Umbenennung zu Ehren Beckenbauers gibt dem Wettbewerb nun eine noch größere symbolische Bedeutung.

Franz Beckenbauer, der als Libero und Kapitän die deutsche Nationalmannschaft zu Weltmeisterehren führte und später als Teamchef den WM-Titel 1990 holte, hinterlässt ein unvergessliches Vermächtnis. Der Franz-Beckenbauer-Supercup wird künftig an seine außergewöhnliche Karriere erinnern und den Saisonstart emotional aufladen





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