Franz-Beckenbauer-Supercup: Neuer Name für eine traditionsreiche Begegnung

Der Supercup wird zu Ehren von Franz Beckenbauer umbenannt. Die Regel: Meister gegen Pokalsieger. Bayern ist Rekordsieger.

Der Franz-Beckenbauer- Supercup wird seit der Saison 2025 ausgetragen und ersetzt den bisherigen DFL - Supercup . Die Regel besagt, dass der amtierende Meister der Bundesliga gegen den amtierenden Pokalsieger antritt.

Sollte ein Team beide Titel gewinnen, tritt der Meister gegen den Vizemeister an. Diese Änderung wurde von der Deutschen Fußball Liga (DFL) und dem Deutschen Fußball-Bund (DFB) im Dezember 2024 beschlossen, um das Lebenswerk der am 7. Januar 2024 verstorbenen Fußballlegende Franz Beckenbauer zu ehren. Beckenbauer prägte den deutschen Fußball wie kaum ein anderer, sowohl als Spieler als auch als Trainer und Funktionär.

Mit der Umbenennung möchten die Verbände seine Verdienste um den deutschen Fußball würdigen. Der Supercup ist ein einzelnes Spiel, das traditionell die neue Bundesliga-Saison eröffnet. Es findet in der Regel im Stadion des Pokalsiegers oder an einem neutralen Ort statt. Die Einnahmen aus dem Spiel werden zwischen den teilnehmenden Vereinen und den Verbänden aufgeteilt.

Der Wettbewerb erfreut sich großer Beliebtheit bei den Fans, da er den ersten Titel der Saison darstellt. Das Finale des Vorjahres zwischen Bayern München und dem VfB Stuttgart fand unter dem alten Namen statt. Der FC Bayern war 2024 nicht vertreten, da Double-Sieger Bayer Leverkusen gegen den Vize-Meister Stuttgart antrat. Leverkusen gewann nach einem spannenden Elfmeterschießen mit 4:3.

Die Bayern sind der Rekordsieger des Wettbewerbs: Sie gewannen sieben von neun Teilnahmen, zuletzt 2023 gegen RB Leipzig. Auch Borussia Dortmund, RB Leipzig und Leverkusen konnten den Supercup bereits gewinnen. Mit einem Sieg im Jahr 2026 könnte Dortmund in der ewigen Rangliste näher an die Münchener heranrücken. Der Supercup wird bereits seit 1987 mit Unterbrechungen ausgetragen und hat im Laufe der Zeit verschiedene Namen getragen.

Ursprünglich hieß er DFB-Supercup, später DFL-Supercup. Zwischen 1997 und 2009 fand er nicht statt, da die Terminplanung schwierig war. Seit 2010 wird er wieder jährlich ausgetragen. Die Geschichte des Wettbewerbs ist geprägt von spannenden Duellen und überraschenden Ergebnissen.

So gewann 2011 der FC Schalke 04 gegen Borussia Dortmund, obwohl Dortmund Meister war. Die Entscheidung zur Umbenennung stieß in der Fußballwelt auf breite Zustimmung. Beckenbauer, der 1974 als Spieler und 1990 als Trainer Weltmeister wurde, gilt als Ikone des deutschen Sports. Der Franz-Beckenbauer-Supercup soll jährlich den Beginn der neuen Saison markieren und die Erinnerung an diese Legende wachhalten.

Die DFL und der DFB betonten, dass der neue Name eine Hommage an Beckenbauers Lebenswerk sei, das sowohl sportliche Erfolge als auch menschliche Werte umfasse. Der Wettbewerb bleibt ein wichtiges Ereignis im deutschen Fußballkalender, das Fans und Vereine gleichermaßen begeistert. Beckenbauer war nicht nur als Spieler und Trainer erfolgreich, sondern auch als Präsident des FC Bayern München und als Organisator der Weltmeisterschaft 2006 in Deutschland. Sein Einfluss auf den deutschen Fußball ist unbestritten.

Die Umbenennung des Supercups ist ein weiterer Schritt, um sein Andenken zu bewahren. Viele ehemalige Weggefährten und Fans begrüßen diese Entscheidung. Der neue Name wird ab der Saison 2025 offiziell verwendet. Die Trophäe wird ebenfalls neu gestaltet sein, um Beckenbauers Konterfei zu zeigen.

In Zukunft wird der Franz-Beckenbauer-Supercup sicherlich viele packende Spiele bieten. Die teilnehmenden Mannschaften werden sich darauf freuen, den ersten Titel der Saison zu gewinnen. Die Verbände hoffen, dass der Wettbewerb dadurch noch mehr Aufmerksamkeit erhält. Die Fans können gespannt sein, wer sich in den kommenden Jahren den Pokal sichern wird.

Der Supercup bleibt ein wichtiger Bestandteil des deutschen Fußballs und wird nun mit einem besonderen Namen geehrt. Die Erinnerung an Franz Beckenbauer lebt in diesem Wettbewerb weiter





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Franz-Beckenbauer-Supercup: Geschichte, Regeln und RekordeDer Supercup wird seit 1987 zwischen Meister und Pokalsieger ausgetragen. Seit 2024 trägt er den Namen Franz-Beckenbauer-Supercup. Der FC Bayern ist Rekordsieger mit sieben Titeln, gefolgt von Borussia Dortmund mit drei. Die letzte Austragung 2024 gewann Leverkusen gegen Stuttgart im Elfmeterschießen.

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