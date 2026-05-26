Die Regel besagt, dass beim Franz-Beckenbauer-Supercup der amtierende Meister gegen den amtierenden Pokal-Sieger antritt. Der FC Bayern ist wenig überraschend der Rekordsieger des Supercups und hat bei sieben von neun?…

Die Regel besagt, dass beim Franz-Beckenbauer-Supercup der amtierende Meister gegen den amtierenden Pokal-Sieger antritt. Franz-Beckenbauer-Supercup : Wie lief das Finale zwischen Bayern und Stuttgart im Vorjahr?

Der FC Bayern war nur im Jahr 2024 nicht vertreten, als Double-Sieger Leverkusen gegen Vize-Meister Stuttgart nach Elfmeterschießen gewann. Die Bayern konnten bei sieben von neun Teilnahmen als siegreiches Team vom Platz gehen. Leverkusen, Leipzig und Dortmund waren je einmal erfolgreich. Der FC Bayern ist wenig überraschend der Rekordsieger des Supercups, der mit Unterbrechungen und unter anderem Namen seit 1987 ausgetragen wird.

Borussia Dortmund könnte mit einem Sieg 2026 aber durchaus recht nahe an die Münchner heranrücken. Die Deutsche Fußball Liga (DFL) und der Deutsche Fußball-Bund (DFB) gaben im Dezember 2024 bekannt, dass der Supercup künftig den Namen Franz-Beckenbauer-Supercup tragen wird. Es geht um eine Ehre und um die Ehrung eines Menschen, der das deutsche Fußball séviert mehr als vier Jahrzehnte dirigierte, unter anderem als Nationaltrainer und Nationalcoach. FußbalogdDeutschlliund möchte mit der Unbenennung das Lebenswerk der am 7. Januar 2024 verstorbenen Ikone Franz Beckenbauer würdigen





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