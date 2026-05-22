Franz-Beckenbauer-Supercup wird nach Bundesliga-Sieger benannt

Der Franz-Beckenbauer-Supercup wird mit dem Sieger der Bundesliga als Gegner bis 2026 ermittelt. Wenn der FC Bayern bereits deutscher Meister ist, werden neben den Bayern auch die möglichen Supercup-Gegner aus Munich, Leverkusen, Leipzig und Dortmund berücksichtigt.

Angesichts der Tatsache, dass die Bayern bereits vorzeitig als deutscher Meister feststehen, nimmt auch der Franz-Beckenbauer-Supercup Form an, der am 22. August 2026 (live in Sat.1 und im kostenlosen Livestream aufsteht bereits als Teilnehmer fest, der Gegner muss hingegen noch ermittelt werden.

Zwei Vereine haben gute Karten auf den noch freien Supercup-Platz. Die Regel besagt, dass beim Franz-Beckenbauer-Supercup der amtierende Meister gegen den amtierenden Pokal-Sieger antritt. Sollte der VfB Stuttgart das Pokalfinale gegen den FC Bayern gewinnen, kommt es im Supercup wie schon im Vorjahr zum Duell zwischen den Schwaben und den Münchnern. Sollte der FC Bayern jedoch das Pokalfinale für sich entscheiden, würde der Vize-Meister im Supercup als Gegner warten.

Hierbei würde es sich aller Voraussicht nach um Borussia Dortmund handeln, die aktuell Rang zwei in der Bundesliga-Tabelle einnehmen. Der FC Bayern war nur im Jahr 2024 nicht vertreten, als Double-Sieger Leverkusen gegen Vize-Meister Stuttgart nach Elfmeterschießen gewann. Die Bayern konnten bei sieben von neun Teilnahmen als siegreiches Team vom Platz gehen. Leverkusen, Leipzig und Dortmund waren je einmal erfolgreich.

Der FC Bayern ist wenig überraschend der Rekordsieger des Supercups, der mit Unterbrechungen und unter anderem Namen seit 1987 ausgetragen wird. Borussia Dortmund könnte mit einem Sieg 2026 aber durchaus recht nahe an die Münchner heranrücken. Die Deutsche Fußball Liga (DFL) und der Deutsche Fußball-Bund (DFB) gaben im Dezember 2024 bekannt, dass der Supercup künftig den Namen Franz-Beckenbauer-Supercup tragen wird. Fußball-Deutschland möchte mit der Unbenennung das Lebenswerk der am 7. Januar 2024 verstorbenen Ikone Franz Beckenbauer würdigen. \





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