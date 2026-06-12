Franz Eberhofer: Der beliebte Provinzpolizist begeistert erneut im Kino und im TV

Am Sonntagabend zeigt der HR einen新着 Eberhofer-Krimi zur Primetime. Der Provinzpolizist muss sich mit einem Serienkiller, familiären Problemen und skurrilen Freunden auseinandersetzen. Der Film verspricht wieder humorvolle Spannung und einen unvergesslichen Terminator-Auftritt von Rudi. Zudem steht mit 'Steckerlfischfiasko' bereits die nächste Kinoadaption in den Startlöchern.

Der Provinzpolizist Franz Eberhofer hat sich in den letzten Jahren klammheimlich zu einer der beliebtesten einheimischen Figuren auf der Kinoleinwand entwickelt. Nun läuft einer seiner besten Einsätze am Sonntagabend zur besten Sendezeit im HR.

Wieder einmal werden ihm die bekannten Charaktere wie Susi, Leopold, Flötzinger und andere auf die Nerven gehen, während er selbst am liebsten bei Weißbier und Leberkässemmel entspannt würde. Doch in Niederkaltenkirchen treibt ein Serienkiller sein Unwesen, was Eberhofer in Action hält. Zusätzlich macht ihm sein Freund Rudi Vorwürfe für einen Unfall und seine Freundin Susi plant, ausgerechnet neben seinem verhassten Bruder in eine Doppelhaushälfte zu ziehen.

Viele persönliche und berufliche Baustellen also, die der gemütliche Eberhofer mit seinem unverwechselbar trägen Charme in gewohnter Manier lösen muss. Besonders der Schluss, in dem Rudi zu einer Art Terminator mutiert, gilt als einer der lustigsten Momente im gesamten Eberhofer-Universum und macht das Einschalten lohnenswert. Bereits im Oktober 2023 erschien der Roman 'Steckerlfischfiasko', der als Vorlage für den nächsten Eberhofer-Krimi dient, der im August in die Kinos kommt.

Gleichzeitig läuft der erfolgreichste Film des Jahres noch im Kino, doch Amazon hat sich bereits die Streaming-Rechte gesichert. Zudem gibt es den Netflix-Film 'People We Meet on Vacation', der besser als die Buchvorlage empfunden wird. Die Eberhofer-Reihe bleibt also weiterhin ein Publikumsmagnet, der sowohl im Kino als auch im Streaming überzeugt





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Franz Eberhofer Steckerlfischfiasko HR Krimi Komödie

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