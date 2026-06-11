Franz Eberhofer-Krimi: Nervenkitzel und Komik

Die beliebte Provinzpolizistin Franz Eberhofer steht vor einem neuen Fall, in dem er sich gegen einen Serienkiller stellen muss. Gleichzeitig gibt es private Probleme, wie der Unfall seines Freundes Rudi und die Überlegungen seiner Freundin Susi, in eine Doppelhaushälfte neben ihrem verhassten Bruder zu ziehen. Der Eberhofer-Krimi bietet Spannung und Komik, die sich in der besten Sendezeit im HR abspielt.

Klammheimlich hat sich Provinzpolizist Franz Eberhofer in den letzten Jahren zu einer der beliebtesten einheimischen Figuren auf der Kinoleinwand gemausert. Einer seiner besten Einsätze läuft nun am Sonntagabend zur besten Sendezeit im HR.

Susi, Leopold, Flötzinger und Co. sägen an den Nerven von Franz Eberhofer, der am liebsten bei Weißbier und Leberkässemmel eine ruhige Kugel schieben würde. Geht aber nicht, denn in Niederkaltenkirchen scheint ein Serienkiller sein Unwesen zu treiben. Drüber hinaus gibt Eberhofers Freund Rudi dem Polizisten die Schuld an seinem Unfall und Freundin Susi will ausgerechnet in eine Doppelhaushälfte neben seinen verhassten Bruder ziehen. Viele Baustellen also, die der Gemütsmensch Eberhofer mit seinem unverwechselbar trägen Charme in aller Ruhe lösen muss.

Allein der Schluss, in dem Rudi zu einer Art Terminator mutiert, ist wohl das lustigste, was wir bislang im Eberhofer-Universum zu sehen bekommen haben und lohnt das Einschalten. Das "Steckerlfischfiasko" kommt im August in die Kinos. Bereits im Oktober 2023 erschien mit dem Roman "Steckerlfischfiasko" die Vorlage für einen weiteren Eberhofer-Krimi im Kino, was dafür sorgt, dass wirDonnerstag im TV: Derber Eberhofer-Krimi, der die Zukunft der Reihe in Frage stellte.

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