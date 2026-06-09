Franz' letzte Reise: Wie Hilfsbereitschaft einem Münchner Rentner den Traumurlaub rettete

Ein Münchner Rentner wird Opfer einer Betrügerin und verliert sein Erspartes für den Jahresurlaub. Durch eine starke Solidarswelle kann er dennoch auf seine geliebte Insel Gran Canaria reisen. Nun ist er dort friedlich im Krankenhaus gestorben.

Die bewegende Geschichte des Münchners Franz, der durch den Betrug einer Frau seinen geliebten Urlaub auf Gran Canaria zu verlieren drohte, hat Deutschland mitgerührt. Der alleinstehende Rentner hatte sich seine jährliche Reise zur Kanareninsel, auf der er viele Jahre als Koch gearbeitet hatte, vom Munde abgespart.

Nach 53 Jahren Tradition sollte er dort seinen 85. Geburtstag feiern, doch eine Betrügerin buchte den Flug nicht, sondern gab ihm ein gefälschtes Ticket. Durch die Berichterstattung von BILD entstand eine große Welle der Hilfsbereitschaft. Leser spendeten spontan, darunter Steffen Winkels und seine Frau mit 400 Euro, Anna-Maria Ferchichi bot Hilfe an, und Fans von 1860 München unterstützten ihren Fans.

Franz konnte so doch noch reisen und ein großes Fest im Café Susi, organisiert von seinem Freund Mario, erleben. Er nannte es seinen schönsten Geburtstag. Auch im Folgejahr, mitRestgeldern, flog der 86-jährige Franz erneut nach Gran Canaria. Kurz vor seiner Rückreise musste er ins Krankenhaus, wo er nach zehn Tagen an Wasser in der Lunge starb.

Auf der Insel, die er so liebte, fand er seinen letzten Frieden. Zurück in München, wo er lebte, hinterlässt seine Geschichte eine bleibende Erinnerung an die Kraft der Gemeinschaft und der Hilfsbereitschaft





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