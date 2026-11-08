Franz Semper trainiert E-Jugend Zwickau vor EM-Qualifikation

Nationaltorwart Franz Semper stattete der E-Jugend Zwickau einen Trainingsbesuch ab. Er führte die Nachwuchsspieler durch Übungen, bevor er zur EM-Qualifikation aufläuft.

Der deutsche Nationalspieler im Handball, Franz Semper, fiel in der aktuellen Aufstellung für die Europameisterschaft-Qualifikation der deutschen Handballnationalmannschaft heraus. Statt auf der Länderspielbank zu sitzen, nutzte der Torwart die freie Zeit für einen besonderen Einsatz in Sachsen. Er besuchte die E-Jugend des SC DHfK Leipzig in Zwickau, um mit den jungen Talenten zu trainieren. Dieser Besuch war Teil eines lokalen Wettbewerbs, der anlässlich des 50. Geburtstags des Sponsors B.A.S. Verkehrstechnik AG ausgerufen wurde.

Der Wettbewerb Sachsens lautestes Team

Die B.A.S. Verkehrstechnik AG hatte gemeinsam mit dem SC DHfK Leipzig einen speziellen Titel gesucht: Sachsens lautestes Team. Ziel war es, die Energie und Begeisterung der Jugendmannschaften zu belohnen. Die E-Jugend aus Zwickau prämierte ihr Engagement mit einer eindrucksvollen Bewerbung. Sie sicherte sich den ersten Platz im Wettbewerb und damit das Recht auf ein exklusives Training mit dem erfahrenen Nationalspieler.

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Der Termin für das gemeinsame Training fand in der Halle im Stadtteil Neuplanitz in Zwickau statt. Die jungen Spielerinnen und Spieler warteten gespannt auf ihren Gast. Die Atmosphäre war von großer Vorfreude geprägt. Der Verein und die Sponsorin feierten damit den Erfolg der Nachwuchsarbeit in der Region.

Trainingserlebnis mit dem Nationalspieler

Als Franz Semper die Trainingshalle betrat, löste dies eine unmittelbare und laute Überraschung bei den Anwesenden aus. Die erste Spielerin, die den Leipziger Rückraumspieler erkannte, rief begeistert seinen Namen. Die Reaktion des gesamten Teams bestätigte die Bedeutung des Besuchs für die jungen Athleten. Semper blieb für insgesamt 90 Minuten vor Ort, um aktiv am Mannschaftstraining teilzunehmen.

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Während dieser Zeit stellte der Profispieler sich den Fragen der Talente und beantwortete ihre technischen Fragen zum Torwartspiel. Nach der Trainingseinheit erfüllte er jeden Autogramm- und Selfie-Wunsch der begeisterten Jugendlichen. Der Austausch stand im Zeichen von Inspiration und praktischer Wissensvermittlung.

Franz Semper bewertete den Aufenthalt im Nachhinein als sehr positive Erfahrung. Er gab an, dass es ihm viel Spaß gemacht habe, vorübergehend die Rolle eines Co-Trainers bei einer Nachwuchsmannschaft zu übernehmen. Diese Gelegenheit nutzte er, um seine Erfahrungen mit der nächsten Generation zu teilen und deren Motivation zu fördern.

Bewertung der Trainerin und der Spielerinnen

Der Erfolg des Trainingsabends lag auch an der guten Vorbereitung durch die zuständige Trainerin. Semper lobte, dass die Trainerin die Mädels super im Griff hatte. Diese disziplinierte Führung habe es ihm leicht gemacht, sich nahtlos ins Training einzubringen und effektiv Anweisungen zu geben.

Die Spielerinnen zeigten sich hochmotiviert und engagierten sich intensiv in den Übungen. Zudem stellten sie mehrere spannende Fragen, die auf ein großes Interesse an der Profisportler-Karriere hindeuteten. Der Besuch in Zwickau wurde von allen Beteiligten als toll und lehrreich empfunden. Die Verbindung zwischen Spitzensport und Jugendförderung wurde so gestärkt.

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Am Ende des rundum gelungenen Nachmittags wurde Franz Semper von den jungen Athleten verabschiedet. Die Abschiedszeremonie wurde von lautstarken Dankesrufen der Spielerinnen begleitet. Die emotionale Wertschätzung zeigte, wie wichtig solche Begegnungen für die Entwicklung junger Sportler sind.

Weitere Verpflichtungen vor der EM-Qualifikation

Nach diesem engagierten Einsatz in der Jugendmannschaft konzentriert sich Semper nun zurück auf seine beruflichen Pflichten. Er steht am Sonntag in Ferndorf wieder für den Zweitliga-Dritten auf der Platte. Der Verein aus Leipzig tritt in einem wichtigen Spiel an, für das er als erfahrener Torwart nominiert ist.

Die Abwesenheit von Semper in der aktuellen EM-Qualifikationsliste der deutschen Nationalmannschaft steht im Kontrast zu seiner aktiven Vereinskarriere. Während er für die Nationalelf diesmal nicht berücksichtigt wurde, bewies er seine Einsatzbereitschaft im Verein und im Jugendschutz. Seine Form und Erfahrung bleiben für den SC DHfK Leipzig unverzichtbar.

Der Besuch in Zwickau diente somit nicht nur der Unterhaltung, sondern auch der Imagepflege des Handballsports. Durch die Interaktion mit der B.A.S. Verkehrstechnik AG als Sponsor wurde ein breiteres Publikum erreicht. Die Kooperation zwischen Verein, Sponsor und Nationalspieler zeigt die Vernetzung der Strukturen im deutschen Handball.