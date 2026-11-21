Franz Wagner erzielte 35 Punkte und sicherte Orlando Magic den Sieg gegen Brooklyn Nets. Das erste Aufeinandertreffen der Wagner-Brüder in der NBA endete mit einem knappen 113:111-Erfolg für Florida.

Franz Wagner sicherte am Samstagabend mit einer herausragenden Leistung von 35 Punkten einen knappen 113:111-Sieg für die Orlando Magic im Spiel gegen die Brooklyn Nets. Dies markierte das erste historische Aufeinandertreffen der Brüder Wagner in der National Basketball Association. Moritz Wagner, der seit kurzem für Brooklyn aufläuft, musste sich gegen seinen jüngeren Bruder in der entscheidenden Phase des Spiels geschlagen geben.

Entscheidende Minuten im Barclays Center

Franz Wagner dominierte das Duell nicht nur statistisch, sondern bestimmte auch das Geschehen bis zur finalen Sekunde. Mit 7 Assists und 5 Rebounds untermauerte er seine offensive Stärke. In den letzten Sekunden des dritten Viertels, noch 2,4 Sekunden vor dem letzten Pfiff, erzielte der deutsche Guard den entscheidenden Korb zum Endstand. Dieser Moment krönte eine starke Partie des Spielers, der die Offensive der Magic aus Florida maßgeblich steuerte.

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Familiäre Bedeutung und Vorerfahrungen

Bevor das Spiel im Barclays Center in Brooklyn begann, betonte Franz Wagner die einzigartige Bedeutung dieses Aufeinandertreffens für die gesamte Familie. Die Eltern Beate Wagner und Axel Schulz waren extra angereist, um diesen historischen Moment live zu erleben. Franz beschrieb die Situation als gesegnet und erwähnte zuvor, dass beide Brüder hin- und hergerissen seien, nun aber auf der gleichen Bühne stehen dürfen. Diese emotionale Dimension stand im Vordergrund, bevor die sportliche Konkurrenz begann.

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Statistiken und direkte Konfrontationen

Im direkten Vergleich zeigte sich ein deutlicher Leistungsunterschied zwischen den beiden deutschen Stars. Moritz Wagner kam auf 22 Minuten Spielzeit und blieb mit 3 Punkten und 5 Rebounds deutlich hinter seinen eigenen expectations zurück. Franz erzielte sein erstes Foul gegen seinen Bruder im zweiten Viertel, als er sich direkt gegenüberstand. Für Franz war es eine merkwürdige Erfahrung, den lange gemeinsamen Weg im Mannschaftsdress nun auf der gegnerischen Seite zu verfolgen. Er verwies darauf, dass man sich an das gemeinsame Spielen gewöhnt habe und die Realität dessen erst noch verarbeitet werden müsse.

Weitere deutsche Akteure und Tabellenlage

Tristan da Silva unterstützte die Orlando Magic ebenfalls erfolgreich mit fast 24 Minuten Einsatzzeit, 6 Punkten und 2 Assists. Während die Magic ihren fünften Sieg in den letzten sechs Spielen feierten, sinken die Brooklyn Nets weiter in der Eastern Conference ab. Orlando liegt aktuell auf Platz acht mit 7 Siegen und 8 Niederlagen. Die Nets sind mit 3 Siegen und 12 Niederlagen Vorletzter der Liga und kämpfen weiter um den sportlichen Erhalt.