Franz Wagner liefert 35 Punkte und 12 Assists für die Orlando Magic gegen die Milwaukee Bucks. Mit dem Sieg bleibt Orlando im NBA Cup makellos.

Franz Wagner hat mit der Orlando Magic einen entscheidenden Sieg im NBA Cup gefeiert und dabei eine außergewöhnliche individuelle Leistung gezeigt. Das deutsche Nationalteam-Mitglied führte sein Team mit 35 Punkten und zwölf Assists zum 107:99 gegen die Milwaukee Bucks. Obwohl ihm für sein erstes Karriere-Triple-Double nur ein Rebound fehlte, agierte er als dominierender Schlüsselspieler.

Wagners historische Aufholjagd

Der 25-jährige Franz Wagner etabliert sich derzeit als feste Größe in der Offensive der Magic. Er verpasste das Triple-Double mit elf Punkten, zwölf Assists und neun Rebounds nur knapp, erwies sich aber dennoch als entscheidende Größe für das Team aus Florida. Sein Cheftrainer Sean Sweeney lobte die umfassende Dominanz des Deutschen in allen Bereichen des Spiels. Wagner selbst verwies auf seine kontinuierliche Arbeit und die gute Passform seines Spielstils zu seinen individuellen Stärken. Er betonte, dass er im Angriff Raum für die Kreierung von Spielzügen vorfinde.

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Steigernde Serie und Teamkonkurrenz

Die Offensive um Franz Wagner zeigt eine beeindruckende Aufwärtskurve. Vor zwei Tagen erzielte der gebürtige Berliner gegen die Utah Jazz bereits 38 Punkte. Mit dem Sieg gegen Milwaukee stellte er einen neuen Franchise- Rekord auf, indem er nun der fünfte Spieler in der Geschichte der Magic ist, der vier aufeinanderfolgende Spiele mit jeweils über 30 Punkten bestritt. Auch sein Nationalmannschaftskollege Tristan da Silva steuerte zwölf Punkte zum Erfolg bei, nachdem er wegen einer Wadenverletzung pausieren musste.

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Erfolg im NBA Cup und Ausblick

Durch den Sieg gegen Milwaukee bleibt die Orlando Magic in der parallel zur regulären Saison ausgetragenen NBA Cup unverletzt. Es handelt sich um den zweiten Erfolg in dieser spezifischen Wettbewerbsserie. Dies bedeutet zudem den dritten Sieg in Folge für das Franchise. Die Magic demonstrieren damit Stabilität und Konstanz, während Wagner seine persönliche Formkurve nach oben führt und die Erwartungen an seine Entwicklung weiter erfüllt.

Parallelentwicklung in anderen Ligaspielen

Während Wagner brillierte, verliefen die Spiele um Isaiah Hartenstein und Shai Gilgeous-Alexander weniger erfolgreich für deren Teams. Hartenstein sammelte 21 Punkte und 16 Rebounds, konnte aber die 112:113-Niederlage der Oklahoma City Thunder gegen die Los Angeles Clippers nicht verhindern. Auch der zweimalige MVP Shai Gilgeous-Alexander schied mit 40 Punkten als bester Werfer der Partie aus. Die Entscheidung fiel erst 50 Sekunden vor Schluss durch Darius Garland zugunsten der Clippers.