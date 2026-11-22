Franz Wagner erzielt 35 Punkte und entscheidet das NBA-Duell gegen seinen Bruder Moritz beim 113:111 der Orlando Magic bei den Brooklyn Nets.

Franz Wagner hat das erste NBA-Duell gegen seinen Bruder Moritz gewonnen und war dabei der entscheidende Mann. Der Welt- und Europameister führte die Orlando Magic mit einem 113:111 bei den Brooklyn Nets zum Sieg. Mit 35 Punkten war Franz Wagner bester Werfer auf dem Parkett und bestätigte damit seine starke Form.

Die Partie fand im Rahmen der NBA statt, und die Begegnung zählte zugleich zum NBA Cup. Franz Wagner entschied das Spiel zwei Sekunden vor Schluss mit einem Sprungwurf. Für die Magic ging es um den vierten Sieg in den vergangenen fünf Spielen.

Also read Franz Wagner entscheidet NBA-Showdown: Magic besiegen Nets mit Buzzer-Beater

Franz Wagner entscheidet das Bruderduell mit einem Sprungwurf

Franz Wagner sicherte den Sieg der Orlando Magic mit einem Sprungwurf zwei Sekunden vor dem Ende der Partie bei den Brooklyn Nets. Der Ausgang bedeutete für Orlando einen knappen Erfolg mit zwei Punkten Vorsprung nach der Schlussphase.

In den vergangenen fünf Spielen kam Franz Wagner dreimal auf mindestens 35 Punkte. Diese Serie unterstreicht seine Rolle als Topscorer der Magic. Auch in diesem Duell war er die treibende Kraft im Angriff seines Teams.

Advertisement

Neben Franz Wagner trug Nationalspieler Tristan da Silva sechs Punkte zum Erfolg der Magic bei. Damit kam neben dem Topscorer ein weiterer deutscher Profi in Orlando auf eine zweistellige Beteiligung am Ergebnis nicht heran, blieb aber ein verlässlicher Beitrag im Team.

Moritz Wagner und die Brooklyn Nets nach der Niederlage

Moritz Wagner blieb für die Brooklyn Nets mit nur drei Punkten blass und konnte die Niederlage nicht verhindern. Das Team kassierte damit seine vierte Niederlage in Folge und hat aktuell eine schwierige Phase zu bewältigen.

Franz Wagner beschrieb die Situation als ungewohnt, seinen Bruder auf der gegnerischen Seite zu sehen. Beide hätten jahrelang zusammen gespielt, weshalb man sich erst daran gewöhnen müsse, dass Moritz nun für einen anderen Klub auf dem Feld steht. Diese Aussage fasst die persönliche Dimension des Duells zusammen.

Die Magic zeigten dagegen ihre Stabilität in der Crunch-Time und behielten im NBA Cup die Ungeschlagenheit. Für Orlando ist das ein wichtiges Signal, während die Nets mit der Serie von vier Niederlagen weiter nach einer Antwort suchen.

Advertisement

Hartenstein, Hornets und die Lage im NBA Cup

Isaiah Hartenstein gewann mit Oklahoma City gegen die New Orleans Pelicans mit 126:120 und durfte damit jubeln. Der Center kam dabei auf fünf Punkte und trug zum Erfolg seines Teams bei.

Die Charlotte Hornets verloren dagegen bei den Atlanta Hawks mit 97:111. Der deutsche Rookie Christian Anderson steuerte vier Punkte bei, während das Team derzeit ohne seinen verletzten Nationalmannschaftskapitän auskommen muss. Rookie Hannes Steinbach kam nicht zum Einsatz.

Für die Hornets hat die Niederlage direkte Folgen im NBA Cup. Charlotte hat damit als eines der ersten Teams keine Chance mehr auf das Weiterkommen in diesem Wettbewerb, während die Magic ihre Position im Turnier weiter festigen konnten.