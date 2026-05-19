Franz Wagner und Alba feiern Playoff-Sieg gegen Rasta Vechta

Alba hat im Viertelfinale gegen Rasta Vechta gewonnen und hat damit den Coach Pedro Calles befreit, der die letzten 16 Playoff-Spiele in Folge verloren hatte. Franz Wagner war unter den Fans und hat sich nach dem Sieg über die Schulter gewinkelt.

Viertelfinale! Und Weltmeister Franz Wagner (24) wird beim 90:85 zum Glücksbringer für Coach Pedro Calles im Spiel gegen Rasta Vechta . Alba gleicht im Viertelfinale gegen Rasta Vechta aus – und Coach Pedro Calles , der die letzten 16 Playoff-Spiele in Folge verloren hatte, konnte nach sieben Jahren endlich mal wieder einen Sieg feiern.

Dabei fing es an, wie der Sonntag endete. Nach nur 38 Sekunden nagelt Vechtas Tevin Brown den ersten Dreier rein. Geht das schon wieder los?! Denken viele der 7843 Zuschauer in der Uber Arena.

Unter den Fans: Auch der Berliner NBA-Star und Weltmeister Franz Wagner. Nur 48 Stunden zuvor war Brown beim 103:89 mit 30 Punkten der überragende Spieler der Gäste. Und diesmal? Bereits nach 10 Minuten hat der Rasta-Star 14 Punkte auf seinem Konto!

Doch dabei bleibt es für lange Zeit. Weil Alba wach ist, hart spielt, endlich die Playoff-Intensität an den Tag legt, die am Sonntag so gefehlt hat. Und weil Malte Delow (25) wieder dabei ist. Der Berliner hatte am Samstag im Training einen Schlag gegen den Kopf kassiert, und wurde beim ersten Viertelfinale wegen einer Gehirnerschütterung schmerzlich vermisst.

Ende des zweiten Viertels kann sich Alba nach einem Kayil-Dreier zum 36:28 (18. ) erstmals ein wenig absetzen, und geht mit 42:38 in die Halbzeit. Es folgt ein ganz starkes drittes Viertel, in dem Center Norris Agbakoko mit einem spektakulären Dunk nach Hermannsson-Assist erstmals auf +10 stellt (22. /48:38).

Doch wo ist eigentlich Vechtas Topscorer Tevin Brown? Abgetaucht! Brown macht im zweiten Viertel null, im dritten Viertel zwei Pünktchen. Alba erhöht zwischenzeitlich auf +17 (30.

/68:51). Doch weil Tommy Kuhse aufdreht, wird es im letzten Viertel doch nochmal knapp. Dann behält Martin Hermannsson beim Stand von 83:81 die Nerven, macht beide Freiwürfe rein. Das reicht, zumal Justin Bean 13 Sekunden vor Schluss mit einem Dreier zum 88:83 den Gästen alle Hoffnungen nimmt.

Mit dem Sieg hat Albas Coach Pedro Calles seine schwarze Playoff-Serie endlich beendet. Am Freitag (18.30 Uhr, Dyn live) geht es mit Spiel drei in Vechta weiter





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