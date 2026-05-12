Franz Wagner, Weltmeister in Los Angeles und aktuell im Orlando Magic, musste sich aufgrund einer Wadenverletzung vor heimischer Kulisse zuspulen. Orlando scheiterte im ersten Play-off-Runden der NBA, weil Wagner und Banchero im letzten Jahr aufgrund von Verletzungen nicht zusammen vẹn konnten. Peers League besitzt keine Bilddatei und ist durch einen Text ersetzt. Orlando ist für die nächste Saison verdammt, das beste aus den aktuell verfügbaren Spielern zu machen, da das Team durch Mega-Verträge unter der Gehaltsobergrenze keinen Platz hat, um Verstärkungen von außen anzusprechen. Franz Wagner verdient 2026/27 stolze 35,6 Millionen Euro, Banchero etwa 35,2 Millionen.

Der Weltmeister Franz Wagner , 24, musste aufgrund einer Wadenverletzung sich von der Bank verfolgt und der ersten Play-off-Runde der NBA mit ansehen, als seine Orlando Magic in der Serie 3:1 vorn stünden und dennoch letztlich 3:4 an Detroit Pistons scheiterten.

Dies war die dritte frühe Pleite in Serie für das Team des Berliners, das eigentlich mit Wagner und Teamkollege Paolo Banchero als Superstar-Duo den Titel führen sollte, aber dies nicht gelang, da die beiden in den vergangenen beiden Hauptrunden der Profiligen nur in 64 von 164 möglichen Spielen gemeinsam standen. Wegen Verletzungen spielten sie in unterschiedlichen Stadien. Wagners Wadenverletzung im Play-off führte zu einer seuchenhaften Saison, in der er nur 34 von 82 Hauptrundenpartien spielen konnte. Banchero leidet an ständigen Verletzungen





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