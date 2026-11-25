Bundestagsvize Dr. Franziska Brantner offenbart sich als Ziel sexualisierter Hasswellen. Sie fordert härtere Gesetze gegen digitale Gewalt, die Frauen zum Schweigen bringen soll.

Die Bundesvorsitzende der Grünen, Dr. Franziska Brantner, bricht ihr Schweigen über die massive Zunahme digitaler Belästigung. Die 47-jährige Spitzenpolitikerin erklärt, dass sie seit Jahren Ziel gezielter Kampagnen ist, die darauf abzielen, Frauen durch sexualisierte Herabwürdigung und Einschüchterung aus dem politischen Diskurs zu verdrängen. Brantner stellt klar, dass diese Angriffe nicht nur persönliche Beleidigungen, sondern strategische Gewalt sind, die die demokratische Teilhabe von Frauen untergraben.

Entwicklung von analoger Kritik zu digitaler Flut

Dr. Franziska Brantner erinnert sich an frühere Zeiten, in denen Kritik sich noch in überschaubaren, analogen Formen wie hässlichen Briefen an Parteizentralen äußerte. Mit dem Aufkommen des Internets habe sich die Dimension dieser Angriffe jedoch fundamental verändert. Zunächst seien einzelne Hasskommentare eingetroffen, doch diese Menge sei schnell zu einer kaum noch bändigenden Flut angewachsen. Diese Eskalation zeigt, wie sehr sich die Mechanismen der öffentlichen Meinungsbildung und der politischen Auseinandersetzung gewandelt haben.

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Die Bündnis-90/Die-Grünen-Chefin betont, dass die Natur des Hasses gegen Frauen spezifisch ist. Im Gegensatz zu männlichen Politikern richten sich die Angriffe gegen ihren Körper, ihre Sexualität und ihre Rolle als Frau. Brantner wird immer wieder mit Sätzen konfrontiert, die sie als dummes oder hässliches Mädchen abwerten und implizieren, dass Männer ihre Meinung bestimmen müssten. Diese Form der Entmenschlichung hat das konkrete Ziel, Frauen emotional und psychisch derart zu beschädigen, dass sie freiwillig oder unfreiwillig verstummen.

Schlimmste Angriffe nach Offenbarung des Familienstands

Einen besonderen Höhepunkt der digitalen Gewalt erlebte Dr. Franziska Brantner, nachdem sie öffentlich über ihr Leben als alleinerziehende Mutter gesprochen hatte. Es ging in diesem Fall nicht um eine politisch kontroverse Entscheidung, sondern um die private Lebensrealität. Plötzlich erhielt sie abscheuliche Botschaften wie "Dich will doch keiner ficken". Diese Angriffe waren nicht vorhersehbar, da sie keine direkte Reaktion auf eine politische Position darstellten, sondern aus einer tiefen Abneigung gegen ein freies Leben von Frauen resultieren.

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Die BUND-Tagsabgeordnete beschreibt diese Phase als extrem ekelhaft und schockierend, weil sie unerwartet kam. Sie hatte damit gerechnet, bei politischen Streitthemen Shitstorms zu erleben, nicht jedoch für ihre Rolle als Mutter. Dennoch gab es in dieser darken Zeit auch positive Rückmeldungen. Viele alleinerziehende Frauen meldeten sich bei ihr, um sich für ihre Offenheit zu bedanken. Eine Frau berichtete, dass ihr Ex-Partner ähnliche abwertende Sätze an sie gerichtet habe, was Brantners Engagement stärkte.

Digitalisierung der Gewalt und fehlende rechtliche Absicherung

Dr. Franziska Brantner weist darauf hin, dass die Grenze zwischen digitaler und analoger Gewalt in der Realität nicht existiert. Wenn private Adressen im Netz veröffentlicht werden, kann dies dazu führen, dass Frauen offline ihr Zuhause verlassen müssen, um sich in Sicherheit zu bringen. Sie argumentiert, dass das eigene Zuhause bereits zum gefährlichsten Ort für Frauen geworden ist, wenn digitale Bedrohungen in die physische Welt übergehen. Diese Verknüpfung macht es notwendig, digitale Angriffe nicht als "nur Worte" abzutun, sondern als reale Gewalttat zu behandeln.

Obwohl die Politikfunktionärin ein Team und Unterstützung durch Organisationen hat, erkennt sie an, dass viele andere Frauen diese Privilegien nicht genießen. Für Frauen, die von Stalking oder permanenter Belästigung betroffen sind, aber keinen Zugang zu solchem Schutz haben, ist die Lage oft hoffnungslos. Diese Ungleichheit motiviert Brantner, politisch für stärkere Gesetze und deren konsequente Durchsetzung zu kämpfen. Sie fordert, dass Hilfsangebote dort ankommen, wo sie tatsächlich benötigt werden, und dass die Rechte von Frauen im digitalen Raum gleichermaßen geschützt werden wie im analogen.

Politische Konsequenzen und der Kampf für bessere Rechte

Die Erfahrung des digitalen Hasses hat Dr. Franziska Brantner nicht davon abgebracht, in der Politik zu bleiben. Im Gegenteil: Sie nutzt ihre Plattform, um auf die strukturellen Probleme hinzuweisen. Sie versucht manchmal sogar, direkte Kontaktaufnahme mit den Angreifern zu suchen, um deren Motive zu verstehen. Während einige Antworten Wut verstärken, gab es auch Entschuldigungen wie "Sorry, habe ich gestern Abend spät abgeschickt". Diese Begegnungen zeigen, dass hinter den Bildschirmen real existierende Menschen mit oft defizitären sozialen Kompetenzen stehen.

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Die Grünen-Politikerin schlussfolgert, dass das demokratische Fundament gefährdet ist, wenn Frauen durch sexuelle Herabwürdigung zum Schweigen gebracht werden. Sie lebt als freiheitsliebende Demokratin dafür, dass jede Frau selbst entscheiden kann, wann und was sie sagt. Der Kampf gegen diese digitale Gewalt ist daher kein Nischenthema, sondern eine zentrale Frage der Gleichberechtigung und der Sicherheit für alle Frauen in der Gesellschaft. Brantner stellt sich der Verantwortung, für Frauen einzutreten, die nicht die gleichen Ressourcen zum Schutz haben wie sie selbst.