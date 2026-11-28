Grünen-Chefin Franziska Brantner lehnt neue Klassenkampf-Rhetorik ab. Sie warnt vor Identitätskämpfen und setzt auf gemeinsamen Aufbau einer liberalen Gesellschaft.

Bundesvorsitzende Franziska Brantner hat der aktuellen Debatte um die inhaltliche Ausrichtung ihrer Partei eine klare Absage erteilt, indem sie jegliche Rhetorik des Klassenkampf s entschieden zurückwies. In einem Interview mit dem Sender ntv, das am Samstag veröffentlicht wurde, kritisierte sie scharf, dass solche politischen Äußerungen von denselben Akteuren stammen, die über Jahre hinweg primär Identitätskämpfe geführt hätten. Brantner ist der Überzeugung, dass diese Strategie zum Scheitern verurteilt sei, und warnt davor, den Klassenkampf nun einfach neu aufzulegen, um alte Konflikte zu reaktivieren.

Kritik an Identitätskämpfen und Rhetorik

Brantner macht deutlich, dass die vorherige Fokussierung auf Identitätsfragen ihre Grenzen erreicht habe und daher einseitige Konfliktthemen wie der Klassenkampf aktuell als Ersatz herhalten müssen. Sie betonte, dass sie selbst nicht an ein Gegeneinander in der Gesellschaft glaube und solche polarisierenden Narrative ablehnt. Stattdessen warnt sie davor, zu unterschätzen, wie sinnstiftend es für das Zusammenleben sein kann, gemeinsam in diesem Land etwas aufzubauen, anstatt sich in alte Schlachten zu stürzen.

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Ambivalenz gegenüber Klassenfragen

Obwohl die Bundesvorsitzende die polarisierende Rhetorik ablehnt, räumt sie ein, dass die Klassenzugehörigkeit eine Rolle spielt, um Gerechtigkeitsfragen zu klären. Sie erklärt jedoch, dass die bloße Definition der sozialen Schicht nicht ausreicht, um die Gesellschaft zusammenzuhalten. Vielmehr ist sie überzeugt, dass Menschen eine Zugehörigkeit zu etwas brauchen, das über die Frage der Klasse hinausgeht, um langfristige Perspektiven und Stabilität zu finden.

Wiederkandidatur in Berlin am Wochenende

Franziska Brantner kandidiert bei der kommenden Bundesdelegiertenkonferenz, die am Wochenende in Berlin stattfindet, für eine zweite Amtszeit als Bundesvorsitzende. Vor dem Hintergrund dieser Wahl betonte sie ihre politische Handschrift und verwies darauf, dass sie bereits früher gegen Machtstrukturen gekämpft habe. Sie erinnerte daran, dass sie schon gegen die Öl-Oligarchen und Tech-Bros kämpfte, als andere Akteure in der Partei noch in Identitätskämpfen feststeckten.

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Widerstand gegen Kapitalkonzentration

Brantner definiert den Kampf gegen Macht- und Kapitalkonzentration nicht als rein linke Frage, sondern als essenzielles Element für das Funktionieren eines freien Staates. Sie argumentiert, dass eine liberale Gesellschaft nicht funktionsfähig sein kann, wenn sich Einzelne im Zweifel die Demokratie kaufen können. Zudem sieht sie in der Möglichkeit, Milliarden steuerfrei zu vererben, eine Gefahr für die demokratische Ordnung.

Konsequenzen für die liberale Demokratie

Die Positionierung von Franziska Brantner unterstreicht ihren Anspruch, den Fokus der Grünen von innerparteilichen Streits um Identität hin zu strukturellen wirtschaftlichen Machtfragen zu verschieben. Durch die Forderung nach einer Begrenzung von Steuervorteilen für extreme Vermögen und die Ablehnung von Klassendebatten will sie einen Weg finden, der die Gesellschaft stärkt, statt sie zu spalten, während sie sich der Wiederwahl auf der Delegiertenkonferenz stellt.