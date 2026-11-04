Die Ex-Bürgermeisterin Franziska Giffey warnt vor der Machtübernahme der Linkspartei in Berlin. Sie sieht eine klare Divergenz im Umgang mit jüdischem Leben und historischer Verantwortung.

Die frühere Berlin er Bürgermeisterin Franziska Giffey hat im Rahmen einer Diskussion mit Sandra Maischberger ihre Bedenken gegenüber dem politischen Aufstieg der Partei Die Linke in der Hauptstadt geäußert. Giffey warnt eindringlich davor, dass die Linke die Machtübernahme anstrebe, und unterstreicht dabei ihre Sorge vor einer ideologischen Ausrichtung, die sie als problematisch für den demokratischen Konsens bewertet. In der Sendung machte die Politikerin der SPD deutlich, dass sie die aktuelle Entwicklung nicht unkritisch hinnehmen wird.

Giffey begründet ihre ablehnende Haltung damit, dass die Partei ihrer Meinung nach stark von Sympathisanten der Hamas durchsetzt sei. Sie zieht einen direkten Vergleich zur historischen Verantwortung Berlins, das Schauplatz der Ausarbeitung der nationalsozialistischen Verfolgungspolitik war. Für Giffey sind Themen wie der Schutz jüdischen Lebens und das historische Gedenken nicht verhandelbar. Sie führt aus, dass es eine unüberbrückbare Divergenz darstelle, wenn politische Akteure in einer Stadt, in der der Holocaust seine Anfänge nahm, sich nicht klar zur Abwehr antisemitischer Tendenzen bekennen.

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Kritik an Parteikultur und Mitgliederschaft

Einen konkreten Angriffspunkt findet Giffey im Verhalten der Berliner Abgeordneten Vanessa Emde. Die 45-jährige Politikerin wird scharf kritisiert, weil sie trotz kontroverser Äußerungen weiterhin Mitglied der Fraktion bleibt. Giffey weist darauf hin, dass Emde nach zahlreichen Diskussionen nicht aus der Partei ausgeschlossen wurde. Dies wird von der Ex-Bürgermeisterin als Zeichen dafür gewertet, dass die Partei klare Positionen zum Schutz jüdischer Gemeinschaften nicht konsequent verfolgt. Sie argumentiert, dass man diese Entwicklungen im Kontext der deutschen Geschichte nicht einfach ausblenden könne.

Die politische Landschaft in Berlin hat sich in den letzten Jahren signifikant verändert, was die Zahlen der Parteimitglieder verdeutlichen. Im Jahr 2021 verfügte Die Linke in Berlin über etwa 7000 Mitglieder. Inzwischen hat sich diese Zahl auf 19500 erhöht. Damit hat sich die Basis der Partei fast verdreifacht. Giffey analysiert, dass diese massive Erweiterung der Mitgliedschaft dazu geführt hat, dass eine große Community entstanden ist. Für diese Gruppe steht das Thema Gaza und Israel im Mittelpunkt ihres politischen Engagements.

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Stellungnahme zu Elif Eralp und der Linke

Die Linke-Abgeordneten und Bürgermeisterkandidatin Elif Eralp ist ebenfalls im Fokus der Kritik. Giffey beschreibt die 45-jährige Kandidatin persönlich als nette und freundliche Person. Allerdings stellt sie die Frage, wer sich hinter der öffentlichen Positionierung verbirgt. Bei Parteitagen, die oft Zusammenhalt und Einheit in der Stadt beschwören, seien zuvor Namen genannt worden, die für Terrorunterstützung und eine Nähe zur organisierten Kriminalität stehen.

Giffey hält diese Diskrepanz zwischen der nach außen hin gepflegten Rhetorik und den tatsächlichen politischen Verbindungen für nicht tragbar. Sie sieht in diesem Verhalten einen fundamentalen Bruch mit den Werten, die in Berlin als wichtige historische und kulturelle Metropole gelebt werden sollten. Die Aussage, dass man sich nicht ohne Weiteres auf eine solche Divergenz einlassen könne, unterstreicht die Ernsthaftigkeit ihrer Warnung vor einer politisch als linksradikal eingestuften Neuausrichtung der Stadtregierung.

Auswirkungen auf die politische Debatte

Die Äußerungen von Franziska Giffey tragen zur Intensivierung der politischen Debatten in Berlin bei. Sie thematisiert damit nicht nur die aktuelle Parteistruktur, sondern auch die langfristigen Auswirkungen auf den gesellschaftlichen Zusammenhalt. Für die SPD und andere bürgerlich-liberale Kräfte stellt sich die Frage, wie mit einer politischen Opposition umgegangen wird, die nach ihrer Einschätzung fundamentale demokratische und menschliche Werte infrage stellt. Die klare Positionierung dient dazu, Wählerinnen und Wähler auf diese Risiken hinzuweisen.