Wirtschaftssenatorin Franziska Giffey warnt vor der Linksverschiebung der SPD und kritisiert die geplante Koalition mit Linken und Grünen in Berlin scharf.

Die Berlin er Wirtschaftssenatorin Franziska Giffey äußert schwere Kritik an der aktuellen Ausrichtung ihrer eigenen Partei. Sie wirft der Sozialdemokratischen Partei Deutschlands eine zu starke Linksverschiebung vor und stellt die geplante Zusammenarbeit mit den Parteien Die Linke und Bündnis 90/Die Grüne n in der Hauptstadt in Frage. Die 48-jährige Senatorin argumentiert, dass progressive Politik wirtschafts- und sicherheitspolitische Aspekte nicht vernachlässigen dürfe.

Giffey kritisiert ideologische Entwicklung der Partei

Franziska Giffey, die frühere Bundesfamilienministerin, drückt ihre Sorge über die Entwicklung der SPD in deutlichen Worten aus. Sie erklärt gegenüber dem Tagesspiegel, ihr blute das Herz bei der Beobachtung der parteiinternen Trends. Seit ihrem Eintritt in die SPD im Jahr 2007 habe sich die Partei grundlegend gewandelt. Giffey beobachte, dass sich die Sozialdemokraten zunehmend als rein progressive Kraft verstünden und dabei Themen wie innere Sicherheit und die Wirtschaft aus den Augen verloren. Diese Ausrichtung hält sie für zu kurz greifend und meint, dass eine seriöse Politik diese Felder ernst nehmen müsse.

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Streitpunkt innere Sicherheit und Wirtschaftspolitik

Ein zentraler Kritikpunkt betrifft den Umgang mit Sicherheitsfragen und wirtschaftspolitischen Leitlinien. Giffey warnt davor, die Wirtschaft als Feindbild zu behandeln. Sie fordert, dass progressive Werte nicht auf Kosten der inneren Sicherheit gehen dürfen. Zudem sieht sie bei der Frage des Antisemitismusmußes offenen Fragen, die in der aktuellen politischen Debatte in Berlin nicht ausreichend geklärt seien. Diese Positionierung stellt sie in den Kontext der angestrebten Koalitionsgespräche, bei denen die Haltungen der Partnerparteien intensiv geprüft werden müssen.

Skepsis gegenüber Koalition mit Linken und Grünen

Die geplante Zusammenarbeit zwischen der SPD, den Grünen und der Linken in Berlin sieht Franziska Giffey mit großer Skepsis. Bei den Koalitionsverhandlungen, an denen Werner Graf für die Grünen, Elif Eralp für die Linke und Steffen Krach für die SPD beteiligt sind, sieht sie gravierende Unklarheiten. Besonders die Haltung der Linken zu islamistischen Netzwerken, organisierter Kriminalität, Terrorunterstützern sowie der Vergesellschaftung großer Wohnungskonzerne sei aus ihrer Sicht ungeklärt. Diese Themen betrachtet sie als relevante Gefahrenfelder, die in einer sicheren Koalitionsvereinbarung adressiert werden müssten.

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Positionierung zur eigenen Amtszeit und Zukunft

Trotz der scharfen Rhetorik gegenüber den Koalitionspartnern und der eigenen Partei möchte Franziska Giffey ihren Posten als Wirtschaftssenatorin vorerst behalten. Ihre Amtszeit wird sie so lange fortsetzen, bis ihr jemand die Entlassungsurkunde überreicht. Unter ihrem Motto "Wir ziehen durch" signalisiert sie Beharrungsvermögen, ohne sich auf eine langfristige strategische Neuausrichtung innerhalb des Parteivorstands festzulegen. Sie lässt die Frage nach ihrer weiteren politischen Perspektive bewusst offen, während sie ihre aktuellen Aufgaben in der Berliner Verwaltung wahrnimmt.

Ausblick auf Mitgliederentscheid und interne Dynamik

Auch bezüglich eines möglichen Mitgliederentscheids der SPD über den Koalitionsvertrag mit Linken und Grünen nimmt Giffey keine klare Position ein. Sie erwartet jedoch, dass das Votum der Parteibasis nicht eindeutig ausfallen wird. Diese Einschätzung deutet auf interne Spaltungen und unterschiedliche Standpunkte innerhalb der Berliner SPD hin. Die Senatorin distanziert sich damit implizit von einer einseitigen Unterstützung des Vertragsentwurfs, während sie gleichzeitig ihre operative Arbeit in der Senatsverwaltung fortsetzt.