Franziska Liebhardt ist tot: Paralympics-Christin und Organspende-Pionierin stirbt mit 44

Die paralympische Championin Franziska Liebhardt ist mit 44 Jahren verstorben. Der DBS bestätigt den Tod der Goldmedaillengewinnerin aus Rio 2016 und würdigt ihr Lebenswerk.

Die paralympische Ausnahmeathletin Franziska Liebhardt ist in der Nacht zu Samstag im Alter von 44 Jahren gestorben. Diese Trauerinformation gab der Deutsche Behindertensportverband ( DBS) am Dienstag offiziell bekannt. Die gebürtige Berlinerin hatte sich über mehr als ein Jahrzehnt hinweg gegen eine tödliche Autoimmunerkrankung gewehrt, bevor sie internationale sportliche Höchstleistungen vollbrachte.

Goldmedaille durch Organspende in Rio

Die zentrale Ursache für ihre spätere Karriere und ihren Sieg liegt in einer Transplantation, die ihr Leben rettete. Mit einer gespendeten Lunge und einer gespendeten Niere nahm sie 2016 an den Paralympics in Rio de Janeiro teil. Dort schrieb sie Sportgeschichte, indem sie die Goldmedaille im Kugelstoßen und die Silbermedaille im Weitsprung errang. Dieser außergewöhnliche Erfolg stand im direkten Kontrast zu einem jahrelangen Kampf um ihr eigenes Überleben.

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Bereits im Jahr 2005 wurde bei der Sportlerin eine unheilbare Autoimmunerkrankung diagnostiziert. Die Ärzte ordneten eine Lungen- und eine Nierentransplantation an, um ihr Leben zu sichern. Für das Umfeld schien es damals kaum vorstellbar, dass sie elf Jahre nach dieser lebensrettenden Operation ganz oben auf dem Treppchen stehen würde. Ihre Medaillen von Rio sind somit auch ein direktes Resultat der Spenderorgane.

Engagement für die Organspende-Werbung

Franziska Liebhardt nutzte ihre öffentliche Wahrbarkeit gezielt, um das Bewusstsein für die Organspende in Deutschland zu schärfen. Sie kritisierte den damals vorherrschenden negativen Image-Faktor dieser Thematik und versuchte, diesem durch ihre persönliche Geschichte entgegenzuwirken. In einem früheren Interview formulierte sie ihr Ziel klar: Es habe sich bereits gelohnt, wenn nur zehn Menschen durch ihre Botschaft dazu bewegt würden, einen Spenderausweis auszufüllen.

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Nach dem Ende ihrer aktiven Sportlaufbahn setzte sie ihre gesellschaftliche Arbeit mit derselben Leidenschaft fort. Im Jahr 2024 übernahm sie den Vorsitz des Vereins Kinderhilfe Organtransplantation (KiO) - Sportler für Organspende e. V. In dieser Funktion arbeitete sie kontinuierlich daran, potenzielle Spender zu motivieren und das Verständnis für den medizinischen Bedarf zu fördern.

Weitere Transplantation und letzter Kampf

Ihr persönlicher medizinischer Kampf war keineswegs abgeschlossen, als sie im Sport erfolgreich war. Im Jahr 2020, mitten in der Corona-Pandemie, benötigte Liebhardt erneut ein Spenderorgan. Sie wartete sieben Monate auf eine zweite gespendete Lunge. Trotz der langen Wartezeit und der schweren Situation verlor sie ihre Zuversicht nicht und erklärte damals, es sei wichtig, sich mit der unveränderlichen Situation zu versöhnen statt dagegen anzukämpfen.

Im Frühjahr 2026 kam eine weitere, schwere Erkrankung zu ihren bekannten gesundheitlichen Problemen hinzu. Dieses Mal verlor die Paralympics-Heldin den Kampf gegen die Krankheit. Der Deutsche Behindertensportverband (DBS) betonte in seiner Trauererklärung, dass Liebhardt eine große Sportlerin und ein wunderbarer Mensch gewesen sei. Ihr unermüdlicher Einsatz für andere Menschen und ihre beiden Medaillen von Rio würden unvergessen bleiben.