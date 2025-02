Franziska Preuß: Die untouchable Biathletin geht in die WM

Franziska Preuß ist in Topform und bereit für die Biathlon-WM in Lenzerheide. Die Deutsche will mit einer lockeren Einstellung an die Wettkämpfe heran gehen und die Erwartungen nicht erhöhen.

Franziska Preuß , die in ihrer Biathlon -Karriere schon viele hügelige Gebiete bereist hat, ist als Expertin für die Landschaft von Lenzerheide bestens gerüstet. Preuß findet, die Atmosphäre sei „unglaublich positiv“ und das Panorama „atemberaubend“. Zudem befindet sie sich in bester Form und Stimmung, was die Voraussetzungen für die Biathlon -WM optimal erscheinen lässt. Preuß, die in der Gesamtwertung führt, hält sich jedoch zurück, den Titel der Favoritin zu beanspruchen.

Sie betont, dass ein Podiumsplatz im Weltcup auch bei einer WM ein realistisches Ziel sei. Der Deutsche Ski-Verband (DSV) deutet mit der Verzicht auf Medaillenziel-Aussagen eher Taktik als geschrumpfte Ansprüche an. Die Biathlon-WM findet in Lenzerheide, am Fuße der Bündner Alpen in der Schweiz statt. Dies ist das erste Mal seit 1985, dass die Schweiz eine Biathlon-WM für beide Geschlechter ausrichtet. Die Organisatoren sind optimistisch und der DSV setzt besonders auf Franziska Preuß. Die Französin Lou Jeanmonnot beschreibt Preuß mit dem Wort „unantastbar“. Preuß hält sich mit Blick auf die WM zurückhaltend und gibt an, dass sie mit einer gewissen Lockerheit an die Wettkämpfe heran möchte. Sie möchte sich nicht von Erwartungen und dem Druck des Sieges beeinflussen lassen. Die letzten Jahre waren für Preuß geprägt von Krankheit und Verletzungen, aber in der aktuellen Saison ist sie gesund und konstant stark. Sie hat zehn Podestplätze in 14 Einzelrennen belegt. Die Französin Justine Braisaz-Bouchet zeigt Respekt vor Preuß und bezeichnet sie als „ein unantastbares Wesen“. Neben Preuß sind Selina Grotian und Julia Tannheimer die deutschen Hoffnungsträgerinnen. Bei den Männern ist Philipp Nawrath mit Rang elf in der Gesamtwertung der beste deutsche Athlet. Er ist nach einer leichten Erkältung noch angeschlagen, aber hoffnungsvoll, dass er sich bis zur WM voll erholt.





