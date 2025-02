Franziska Preuß holt nach zehn Jahren wieder WM-Silber im Biathlon - Gold nur knapp verfehlt

Franziska Preuß hat bei der Biathlon-Weltmeisterschaft in Lenzerheide Silber im Sprint gewonnen. Die 30-Jährige fehlte nur knapp an Gold, die nach 7,5 Kilometern an die Französin Justine Braisaz-Bouchet ging. Preuß ist nach zehn Jahren wieder auf dem WM-Podest.

Franziska Preuß ist nach zehn Jahren wieder auf dem Podium einer Biathlon - Weltmeisterschaft . Die 30-Jährige gewann im Sprint von Lenzerheide die Silber medaille und fehlte nur knapp an Gold . Nach 7,5 Kilometern waren es 9,8 Sekunden, die sie auf die siegreiche Französin Justine Braisaz-Bouchet zurückschließen. Bronze ging an die Finnin Suvi Minkkinen, die nur 0,2 Sekunden hinter Preuß ins Ziel kam. Preuß war mit hohen Erwartungen ins Schweizer Kanton Granbünden gereist.

In zehn von 14 Saisonrennen hatte sie in diesem Winter schon auf dem Podest gestanden und sich auch dank zweier Siege die Führung im Gesamtweltcup gesichert. Bislang ist es der beste Winter ihrer Laufbahn, der vor allem dank einer Operation im vergangenen Frühjahr ermöglicht wurde. Jahrelang quälte sich die Wahl-Ruhpoldingerin mit Infekten und Erkrankungen, bis eine Operation der Nasennebenhöhlen Besserung brachte. Preuß konnte ihre Trainingsumfänge deutlich erhöhen, ist auch deswegen nun viel belastbarer. Kleine Rückschläge werfen sie nicht mehr aus der Bahn wie in der Vergangenheit, als sie mehrfach frühzeitig ihre Saison beenden oder krankheitsbedingt auf wichtige Rennen verzichten musste. Ihre Karriere begann schon in jungen Jahren, als sie kurz nach ihrem 21. Geburtstag vor fast genau zehn Jahren WM-Gold mit der Staffel und WM-Silber im Massenstart gewann. Im finnischen Kontiolahti verhinderte lediglich ein Fehler im letzten Schießen, dass sie nicht damals schon einen Einzeltitel gewann. Allerdings blieb das bis zur laufenden WM ihre einzige Solo-Plakette. 13 Mal schaffte sie es in die Top Ten - aber ganz nach vorn reichte es nie. Mittlerweile wird sie im Team „Oma“ genannt, sie ist die einzige deutsche Biathletin, die schon 30 Jahre ist. Preuß ist Vorbild für die junge Generation und hat im Teamhotel das Privileg, als einzige in einem Einzelzimmer zu wohnen. Die weiteren deutschen Starterinnen schafften es im ersten Einzelwettbewerb der Titelkämpfe nicht unter die Top Ten, Sophia Schneider (1 Fehler) kam als Elfte aber sehr nah heran. Die 19 Jahre alte Julia Tannheimer belegte bei ihrem WM-Debüt ebenfalls mit einer Strafrunde Rang 17





