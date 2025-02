Franziska Preuß holt Silber bei Biathlon-WM - Bronze knapp verpasst

Franziska Preuß feierte bei der Biathlon-WM in Lenzerheide mit Silber im Sprint einen erfolgreichen Rückaufstieg auf das Podest. Zehn Jahre nach ihrer letzten Einzelmedaille bei einer Weltmeisterschaft konnte die 30-Jährige dem französischen Favoriten Justin Braisaz-Bouchet ein knappes Finish liefern.

Franziska Preuß feierte bei der Biathlon-WM in Lenzerheide mit Silber im Sprint einen erfolgreichen Rückaufstieg auf das Podest. Zehn Jahre nach ihrer letzten Einzelmedaille bei einer Weltmeisterschaft konnte die 30-Jährige dem französischen Favoriten Justin Braisaz-Bouchet ein knappes Finish liefern. Preuß lag lange in Führung, doch Braisaz-Bouchet startete einen fulminanten Angriff in der Schlussrunde und überholte die Deutsche knapp.

Für Preuß war es ein ermutigendes Ergebnis nach einer durchwachsenen Saison und der zweite Platz bestach durch eine starke Leistung. Am Sonntag geht es in der Verfolgung weiter, wo Preuß mit einem guten Ergebnis rechnen darf. Die Deutsche zeigte eine hervorragende Leistung in der Loipe und setzte die meisten Schüsse präzise ins Schwarze. Ein Fehler im Liegendanschlag kostete sie den Sieg, doch sie zeigte eine starke mentale Stärke und konnte die Konkurrenz hinter sich lassen. Die junge Generation der deutschen Biathletinnen, vertreten durch Selina Grotian, Julia Tannheimer und Sophia Schneider, zeigte ebenfalls vielversprechende Leistungen. Grotian konnte die Erwartungen nicht ganz erfüllen, konnte aber als 24. Platzierung in den Top 30 landen. Tannheimer und Schneider belegten mit ihren Platzierungen im Soll und belegten damit die 17. und 11. Stelle. Die Bilanz der deutschen Biathletinnen bei der WM in Lenzerheide ist positiv. Preuß hat mit ihrem Erfolg den Grundstein für eine erfolgreiche Weltmeisterschaft gelegt und die jungen talentierte Athletinnen haben wertvolle Erfahrungen sammeln können





kicker_BL / 🏆 117. in DE Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

Biathalon Franziska Preuß WM Lenzerheide Silber Gold Justine Braisaz-Bouchet Sportler Deutschland Erfolge Finale Olympia Sportnachrichten

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Franziska Preuß holt nach zehn Jahren wieder WM-Silber im Biathlon - Gold nur knapp verfehltFranziska Preuß hat bei der Biathlon-Weltmeisterschaft in Lenzerheide Silber im Sprint gewonnen. Die 30-Jährige fehlte nur knapp an Gold, die nach 7,5 Kilometern an die Französin Justine Braisaz-Bouchet ging. Preuß ist nach zehn Jahren wieder auf dem WM-Podest.

Weiterlesen »

„Einfach glücklich“: Franziska Preuß holt Silber bei Biathlon-WMViele Skigebiete in Deutschland, Österreich, Italien und der Schweiz haben ihre Preise vor der diesjährigen Saison erhöht.

Weiterlesen »

Franziska Preuß holt nach zehn Jahren WM-Silber im BiathlonFranziska Preuß hat bei der Biathlon-Weltmeisterschaft in Lenzerheide Silber im Sprint gewonnen. Die 30-Jährige fehlte der Sieg nur knapp, doch eine Strafrunde kostete sie den Titel.

Weiterlesen »

Franziska Preuß holt sich Silber im Biathlon-SprintFranziska Preuß gewinnt nach zehn Jahren wieder eine Einzelmedaille bei einer Biathlon-WM. Im Sprint von Lenzerheide sichert sie sich Silber, nur 9,8 Sekunden hinter der Siegerin Justine Braisaz-Bouchet.

Weiterlesen »

Franziska Preuß holt nach zehn Jahren wieder WM-Silber im BiathlonFranziska Preuß hat bei der Biathlon-WM in Lenzerheide Silber im Einzel über 7,5 Kilometer gewonnen. Nach zehn Jahren kehrt sie damit auf das WM-Podest zurück. Die Französin Justine Braisaz-Bouchet holte sich den Sieg, Bronze ging an Suvi Minkkinen aus Finnland.

Weiterlesen »

Franziska Preuß holt WM-Silber im Biathlon-SprintFranziska Preuß gewinnt bei ihrer ersten WM-Teilnahme in Lenzerheide gleich im ersten Einzelrennen eine Medaille. Die 30-jährige Biathletin sichert sich im Sprint über 7,5 Kilometer Silber und unterstreicht damit ihre aktuelle Topform.

Weiterlesen »