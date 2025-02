Franziska Preuß holt WM-Silber im Biathlon-Sprint

Franziska Preuß gewinnt bei ihrer ersten WM-Teilnahme in Lenzerheide gleich im ersten Einzelrennen eine Medaille. Die 30-jährige Biathletin sichert sich im Sprint über 7,5 Kilometer Silber und unterstreicht damit ihre aktuelle Topform.

Franziska Preuß hat bei ihrer ersten Biathlon -WM in Lenzerheide gleich im ersten Einzelrennen eine Medaille gewonnen. Mit 30 Jahren steht sie am Höhepunkt ihrer Karriere und musste sich in der Schweiz nur der Französin Justine Braisaz-Bouchet geschlagen geben. Rang drei belegt die Finnin Suvi Minkkinen, nur 0,2 Sekunden hinter Preuß. Der Druck war für Preuß groß, sie war Gesamtweltcupführende und in drei von fünf Sprint s dieser Saison bereits auf dem Podest gestanden.

Aber die 30-Jährige ließ sich nicht beirren und lieferte eine starke Leistung ab. Im Stehendschießen gab es einen Fehler, doch Preuß zeigte im Laufen eine beeindruckende Geschwindigkeit und kämpfte mit Minkkinen um die Führung. Am Ende musste sie sich mit 0,2 Sekunden Rückstand auf die Finnin mit Silber zufrieden geben. Gold holte sich Braisaz-Bouchet mit einem Schießfehler. Die Dritte Minkkinen holte ihre erste WM-Medaille überhaupt.Preuß konnte sich über ihren Erfolg freuen. Sie hatte schon 2015 ihre erste WM-Einzelmedaille gewonnen, als 20-jähriges Talent im Massenstart von Kontiolahti. Doch danach hatte sie immer wieder mit Krankheiten zu kämpfen, fiel immer wieder lange aus, musste Saisons vorzeitig beenden. Im vorigen Sommer brachte dann eine Operation an den Nasennebenhöhlen endlich Besserung - und katapultierte Preuß so an den bisherigen Höhepunkt ihrer gesamten Biathlon-Karriere: Gesamtweltcupführende und WM-Zweite im Sprint, so stark war sie noch nie. Am Mittwoch hatte sie ja zudem schon Bronze in der Mixed-Staffel gewonnen. Der Silberrang im Sprint verheißt ja auch für die Verfolgung am Sonntag eine starke Ausgangsposition für Preuß: In die wird sie mit 9,8 Sekunden Rückstand auf Braisaz-Bouchet starten. Die restlichen deutschen Läuferinnen blieben im Schatten von Preuß dagegen hinter den Erwartungen zurück. Sophia Schneider war als Elfte mit einem Schießfehler zweitbeste Deutsche, Julia Tannheimer erreichte Rang 17 und Selina Grotian - aufgrund von drei Schießfehlern - Platz 24.





