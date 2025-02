Franziska Preuß ist Biathlon-Weltmeisterin!

Franziska Preuß hat sich bei der Biathlon-Weltmeisterschaft in Lenzerheide ihren größten Traum erfüllt und wurde erstmals Weltmeisterin im Einzelrennen. Mit einem fehlerfreien Rennen und einer beeindruckenden Vorsprung krönte sich die 30-Jährige zum Champion.

Franziska Preuß erfüllte sich mit einem brillanten Auftritt bei der Biathlon - Weltmeisterschaft in Lenzerheide ihren größten sportlichen Traum: Sie ist erstmals Weltmeisterin im Einzelrennen. Die 30-Jährige feierte nach einem fehlerfreien Rennen mit 39,1 Sekunden Vorsprung einen eindrucksvollen Sieg und krönte sich damit zum unangefochtenen Champion.

Mit diesem Erfolg sicherte sich Preuß ihren dritten Medaillensatz bei dieser WM, nachdem sie zuvor Silber im Sprint und Bronze in der Mixedstaffel gewonnen hatte. \Für die Bayerin, die in den vergangenen Jahren zahlreiche Rückschläge erdulden musste, war dieser Tag ein absoluter Traum. „Das war ein Traum, der heute in Erfüllung gegangen ist. Ich bin echt stolz auf mich, dass ich das geschafft habe“, sagte Preuß nach ihrem ersten Weltmeistertitel im Einzel. „Ich bin echt durch einige Täler gegangen, aber ich habe nie den Glauben verloren. Es ist egal, was kommt, ich bin jetzt einfach glücklich.“ \Preuß blieb im Jagdrennen fehlerfrei und ließ der Konkurrenz keine Chance. Vor 13.500 Zuschauern im wunderschönen Alpenpanorama lief sie entspannt vor der Schwedin Elvira Öberg über die Ziellinie. Bronze ging an Sprintweltmeisterin Justine Braisaz-Bouchet aus Frankreich. Trainer Sverre Olsbu Röiseland zeigte sich begeistert: „Ich bin nicht überrascht, ich bin sehr, sehr glücklich. Sie ist so stark.“ Auch der Norweger muss seine Wette einlösen, angekündigt hatte er sich eine Glatze zu rasieren, sollte Preuß der WM-Coup gelingt. Preuß ist die erste deutsche Weltmeisterin in der Verfolgung seit Denise Herrmann-Wick 2019 in Östersund. Insgesamt ist es die zehnte WM-Medaille für Preuß und ihr zweiter Titel nach Staffel-Gold 2015 in Kontiolahti. \Mit ihren starken Leistungen und ihrem Durchhaltevermögen ist Preuß ein Vorbild für die junge Generation. Nach einem Tag Pause geht es am Dienstag (15.05 Uhr/ZDF und Eurosport) im Einzel um die nächsten Medaillen. Für Preuß ist es zwar die einzige Solo-Disziplin, in der sie noch nie gewinnen konnte, beim Weltcup-Heimspiel in Ruhpolding war sie im Januar aber immerhin schon Zweite über 15 Kilometer. Danach folgen bei der WM bis zum kommenden Sonntag noch drei weitere Medaillenchancen im Single-Mixed, in der Staffel und im Massenstart.





