Franziska Preuß krönt sich zur Biathlon-Weltmeisterin

Franziska Preuß gewinnt die Verfolgung über 10 km bei den Biathlon-Weltmeisterschaften in Lenzerheide und erfüllt sich ihren Traum vom Einzel-Gold.

Die Biathletin Franziska Preuß hat sich bei den Weltmeisterschaften in Lenzerheide ihren Traum vom Einzel-Gold endlich erfüllt. In der Verfolgung über 10 km gewann die 30-Jährige, die schon im Sprint auf Platz zwei gestürmt war, nach fehlerfreier Schießleistung souverän vor Elvira Öberg aus Schweden und Sprint-Weltmeisterin Justine Braisaz-Bouchet (Frankreich).

Für Preuß, die in diesem Winter in der Gesamtwertung führt, war es in Lenzerheide bereits die dritte Medaille, nachdem sie schon mit der Mixedstaffel Bronze geholt hatte. Den letzten deutschen WM-Sieg bei den Frauen hatte Denise Herrmann-Wick vor zwei Jahren im Sprint von Oberhof gefeiert. \„Es war echt cool, ein Traum, der heute in Erfüllung gegangen ist“, sagte Preuß im ZDF: „Ich bin stolz auf mich, dass ich das heute geschafft habe. In den vergangenen zehn Jahren ist so viel passiert, ich bin durch viele Täler gegangen und habe fast den Glauben verloren. Ich bin so dankbar, glücklich und froh, dass es jetzt so gelaufen ist.“\Deutsche Starter nach WM-Debakel emotional: „Das hasse ich am Biathlon“ Um 15.05 Uhr (ZDF und Eurosport) geht es mit der Verfolgung der Männer über 12,5 km weiter. Die deutschen Athleten haben nach dem Debakel im Sprint kaum Medaillenchancen. Bei den Frauen steht am Dienstag (15.05 Uhr) das Einzelrennen über 15 km auf dem Programm. (sid/mb





