Franziska Preuß und Simon Schempp erwartet erstes Kind

Die ehemalige Gesamtweltcup-Siegerin Franziska Preuß und ihr Partner Simon Schempp freuen sich auf ihr erstes gemeinsames Kind, das im Februar 2027 zur Welt kommen soll.

Die deutsche Biathlon -Legende Franziska Preuß und ihr langjähriger Lebenspartner Simon Schempp bereiten sich auf die größte Veränderung ihres Lebens vor. Das Paar erwartet sein erstes gemeinsames Kind, das im Februar 2027 zur Welt kommen wird. Die 32-jährige ehemalige Gesamtweltcup-Siegerin gab die frohe Nachricht am Sonntag über ihre Social-Media-Kanäle bekannt und bestätigte damit langjährige Gerüchte oder zumindest Hoffnungen ihrer Fans.

Offizielle Bekanntgabe via Instagram

Franziska Preuß teilte auf Instagram ein Foto, das sie zusammen mit Simon Schempp zeigt, bei dem der Babybauch der Athletin bereits deutlich sichtbar ist. Zu dem Bild schrieb die Sportlerin, dass die Vorfreude auf den Nachwuchs kaum größer sein könnte. Diese öffentliche Ankündigung löste augenblicklich eine Welle von Glückwünschen aus, die aus allen Ecken der Sportwelt eintraf und ihre Popularität wider spiegelt.

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Dankesworte aus der Biathlon-Community

Die Reaktionen kamen innerhalb kürzester Zeit von zahlreichen bekannten Namen der Biathlon-Welt. Unter den Glückwünschenden befand sich die aktuelle Gesamtweltcup-Siegerin Lou Jeanmonnot, die äußerte, sie könne es kaum erwarten, das kleine Abbild der Athletin zu treffen. Auch Italiens Biathlon-Ikone Dorothea Wierer übermittelte drei rote Herzen als Zeichen der Freude.

Weitere Gratulationen gingen von Lisa Hauser, dem schwedischen Star Sebastian Samuelsson, Paulína Bátovská Fialková und der Ex-Star Evi Sachenbacher-Stehle ein, die sagte, dass es sie sehr freue. Neben den aktiven und ehemaligen Biathlon-Athleten meldeten sich auch Sportstars aus anderen Disziplinen. So schrieb die deutsche Leichtathletik-Ikone Gina Lückenkemper ein herzliches Glückwunsch mit einem Emoji, das aus Händen geformt ist.

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Neues Kapitel nach Karriereende und Studium

Für Franziska Preuß markiert diese Schwangerschaft den Beginn eines völlig neuen Lebensabschnitts. Wenige Monate nach ihrem Karriereende, die sie im Anschluss an die Olympischen Spiele zu Beginn des Jahres bekannt gab, wendet sie sich nun der Familie zu. Ihren größten sportlichen Triumph hatte sie bereits in der Saison zuvor gefeiert, als sie erstmals den Gesamtweltcup für sich entschied.

Neben der Familplanung engagiert sich die 32-Jährige auch akademisch. Zuvor hatte Preuß verraten, dass sie ein Architekturstudium aufgenommen hat. Dies zeigt, dass sie neben der bevorstehenden Elternschaft auch ihre persönlichen beruflichen Ziele und Interessen weiterverfolgt. Die Kombination aus sportlicher Exzellenz in der Vergangenheit und nun dem Studium sowie dem bevorstehenden Kinderwunsch unterstreicht ihre Vielseitigkeit.

Gemeinsame Geschichte und Lebensmittelpunkt

Die Verbindung zwischen Franziska Preuß und Simon Schempp ist bereits seit Ende 2015 bestand und gilt seit vielen Jahren als Traumpaar des Sports. Beide waren ehemalige deutsche Biathlon-Asse und haben ihren gemeinsamen Lebensmittelpunkt in Ruhpolding, wo sie gemeinsam in einem Haus leben. Schempp hatte seine aktive Laufbahn deutlich früher als Preuß beendet, gehörte aber zu den erfolgreichsten deutschen Skijägern.

Die sportlichen Erfolge von Simon Schempp sind beeindruckend. Zu den größten Höhepunkten seiner Karriere zählen der Olympiasieg mit der Staffel im Jahr 2014 sowie insgesamt vier Goldmedaillen bei Weltmeisterschaften. Nun stehen Preuß und Schempp vor dem nächsten großen gemeinsamen Abenteuer. Statt Weltcup-Rennen, Loipe und Schießstand steht ab Februar 2027 die Ankunft des Babys im Vordergrund, das ein neues Kapitel in ihrer gemeinsamen Biografie aufschlagen wird.