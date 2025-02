Franziska Preuß verpasst Biathlon-WM-Gold nur knapp

Franziska Preuß gewinnt bei der Biathlon-WM in Lenzerheide die Silbermedaille im Sprint der Frauen. Die Oberbayerin verpasst Gold mit 9,8 Sekunden Rückstand an Justine Braisaz-Bouchet aus Frankreich.

Franziska Preuß verpasste bei der Biathlon -WM in Lenzerheide im Sprint der Frauen mit 9,8 Sekunden Rückstand nur knapp den Goldmedaillenplatz. Die Französin Justine Braisaz-Bouchet konnte die Zeit von Preuß auf der Schlussrunde noch überbieten. „Das habe ich jetzt ehrlich gar nicht mitgekriegt, als sie vorbei ist, da war ich noch in der Umkleide, aber ich freue mich auch mega über den zweiten Platz!“, so die Silbermedaille ngewinnerin Preuß. Bronze ging an die Finnin Suvi Minkkinen (0/+10,0).

Preuß musste 10 Jahre auf ein Einzelpodest bei Weltmeisterschaften warten. 2015 in Kontiolahti gewann sie zuletzt Silber im Massenstart. „Ja, das war schon mein Ziel, eine Einzelmedaille hier zu gewinnen, sonst wäre es enttäuschend für mich gewesen“, gestand die 30-Jährige.Nur über einen Schussfehler beim Stehendanschlag ärgerte sich Preuß etwas: „Da waren die Voraussetzungen da, es war eigentlich kein Wind und ich habe schon versucht, riskant zu schießen vom Tempo her und vielleicht war es einen Ticken zu schnell und der ist dann links, nicht weit weg gewesen, aber vorbei ist vorbei.“ Im Liegendschießen zeigte die Athletin vom SC Haag volle Konzentration in beeindruckender Geschwindigkeit. Auch in der ersten Runde war Preuß mit Abstand die Schnellste: „Friss oder stirb war so ein bisschen das Motto. Hinten raus war's dann aber echt hart.“ Trotzdem hat die Gesamtweltcup-Führende nicht nachgelassen: „Ich glaube, heute waren alle heiß, dass man da aufs Podium springt und da muss man ein bisschen Risiko eingehen.“ Der Plan ist aufgegangen und Preuß hat ihr großes Ziel von einer WM-Einzelmedaille erreicht: „Es ist nicht leicht immer, aber heute habe ich einen guten Tag gehabt und habe mich gefreut auf das Rennen und habe mir einen Plan gemacht und war jetzt echt happy.“Obwohl sie in dieser Saison zur absoluten Weltspitze zählt, macht sie sich nicht unbedingt weniger Druck: „Hier zählen die Medaillen und es gibt schon große Erwartungen an mich. Deswegen war es nicht so easy, aber ich bin am Start gestanden, wenn dann so der Countdown runterläuft und dann habe ich mir nochmal eingeredet: Freu dich jetzt einfach drauf und so bin ich dann los und es hat ganz gut geklappt.“ Am Sonntag hat Preuß in der Verfolgung die nächste Chance auf eine WM-Medaille





