Franziska Preuß wird Weltmeisterin in der Verfolgung

Franziska Preuß hat mit einer beeindruckenden Leistung die Goldmedaille in der Verfolgung der Biathlon-Weltmeisterschaft gewonnen. Die deutsche Biathletin ließ der Konkurrenz keine Chance und feierte ihren größten Erfolg in ihrer Karriere.

Franziska Preuß hat mit einer überragenden Leistung den größten Erfolg ihrer Karriere gefeiert und sich zur Weltmeisterin in der Verfolgung gekrönt. Die 30-Jährige zeigte eine beeindruckende Leistung und ließ der Konkurrenz keine Chance. Sie versenkte alle 20 Schüsse und ging mit 50 Sekunden Vorsprung auf die Schlussrunde, die sie in vollen Zügen genießen konnte.

Preuß hatte 39 Sekunden Vorsprung auf Elvira Öberg (Schweden) und 40 Sekunden Polster auf Sprint-Weltmeisterin Justine-Braisaz Bouchet (Frankreich). \Ihre souveräne Leistung entzückte auch die deutsche Biathlon-Legende Laura Dahlmeier. „Sie hat super gut am Schießstand gearbeitet. Null Fehler und auch schnell. Sie hat die Nerven bewahrt und sie hat sich das Rennen läuferisch auch gut eingeteilt. Sie hat so eine Souveränität ausgestrahlt. Das ist gerade in der Verfolgung wichtig, in der rechts und links neben einem so viel los ist“, schwärmte die ehemalige Weltmeisterin. Auch Denise Herrmann-Wick zeigte sich beeindruckt: „Im Sprint ist sie scharf angegangen, das hat sie jetzt mit Lena Häcki-Groß anders gemacht. Da konnte sie vielleicht etwas Kraft sparen. Es war das perfekte Rennen. Früher hat sie es mit schnellem schießen noch überzogen. Das war manchmal Harakiri. Das macht sie jetzt anders.“\Im dramatischen Sprintwettbewerb lag Preuß nach einer Strafrunde 9,8 Sekunden hinter Siegerin Braisaz-Bouchet (1 Strafrunde). Doch im Liegendschießen zeigte Preuß zwei perfekte Einheiten und blieb fehlerfrei. So ging sie auch an Sprint-Weltmeisterin Justine Braisaz-Bouchet vorbei. Doch Lokalmatadorin Lena Häcki-Groß, als Vierte kurz hinter Preuß gestartet, leistete sich ebenfalls liegend keinen Patzer und blieb mit der Deutschen vorne. Die Vorentscheidung fiel beim dritten Anschlag. Preuß schoss sicher und blieb ohne Fehler. Alle anderen Konkurrentinnen patzten jedoch und Preuß ging mit 15 Sekunden Vorsprung auf Verfolgerin Häcki-Groß die vorletzte Runde. Die weiteren Mitfavoritinnen waren noch weiter zurück. Preuß blieb eiskalt und schoss auch beim letzten Schießen alle fünf Versuche ins Ziel. Erneut ließen alle Konkurrentinnen liegen und konnten Preuß nicht mehr stoppen. „Mein Ziel war es, auf Sicherheit zu gehen. Ich habe am Schießstand nichts riskiert und habe etwas länger gebraucht als die anderen. Es geht im Kopf dann schon etwas ab, wenn man zum letzten Schießen alleine kommt. Ich war echt im Tunnel und es macht echt Spaß wenn dann die Scheiben nacheinander fallen und die Trainer dir danach gar keinen Vorsprung durchsagen können, weil noch niemand durch die Zeitmessung durch ist“, erklärte Preuß





