Franziska Preuß zeigt Architekturstudium: Late-Night-Session mit Modellbau

Die frühere Biathletin Franziska Preuß gibt auf Instagram Einblick in ihr Architekturstudium. Das Foto einer nächtlichen Modellbau-Session zeigt, wie ernst sie ihr neues Leben an der Uni nimmt.

Die ehemalige Biathletin Franziska Preuß hat auf Instagram einen Einblick in ihr neues Leben als Architektur-Studentin gegeben. Das Foto zeigt eine späte Arbeitssitzung in einem Uni-Gebäude, bei der sie gemeinsam mit Kommilitonen an Semesterprojekten arbeitet. Zuerst hatte das Portal Merkur über den Beitrag berichtet.

Auf dem Bild ist ein Tisch voller Arbeitsmaterialien zu sehen, darunter Stifte, Scheren, Lineale und Papierbögen. Draußen ist es bereits dunkel, und Getränke stehen griffbereit. Preuß kommentierte die Aufnahme mit dem Schlagwort Late night session und dem Hashtag Modellbau.

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Late-Night-Session im Uni-Gebäude: Was das Foto zeigt

Franziska Preuß zeigt auf ihrem Instagram-Profil eine nächtliche Arbeitssitzung, bei der Formen aus Pappe entstehen. Gemeinsam mit ihren Kommilitonen schneidet die ehemalige Biathletin Bauteile zu, die für ein Modell benötigt werden.

Der Hashtag Modellbau verweist auf eine Arbeitsweise, die im Architekturstudium üblich ist. Studierende setzen Entwürfe häufig zunächst als physische Modelle um, um Proportionen und Räume greifbar zu machen. Preuß selbst beschreibt die Szene knapp, ohne Details zu einzelnen Projekten zu nennen.

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Die Aufnahme vermittelt, dass das Studium für Franziska Preuß kein Nebenprojekt ist. Der Tisch, die Materialien und die späte Uhrzeit sprechen für einen intensiven Arbeitsalltag im Seminarraum.

Franziska Preuß im Seminarraum: Ein Studium neben dem Sport

Franziska Preuß hat ihre Laufbahn als Biathletin hinter sich und sitzt nun auf der Schulbank eines Architekturstudiums. Der Instagram-Beitrag macht deutlich, dass sie sich dabei voll auf die Semesterprojekte konzentriert.

Während Preuß an ihren Modellen arbeitet, bereiten sich ihre früheren Teamkolleginnen auf die nächsten Wettkämpfe vor. Der Kontrast zwischen dem Leistungssport und dem Studienalltag prägt die Darstellung in dem Bericht, der den Beitrag aufgreift.

Der Beitrag bleibt dabei bei Eindrücken aus dem Alltag. Aussagen über Pläne oder Entscheidungen über die weitere berufliche Zukunft der Sportlerin macht die Veröffentlichung nicht.

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Janina Hettich-Walz will nach den deutschen Meisterschaften überzeugen

Janina Hettich-Walz, eine frühere Teamkollegin von Franziska Preuß, will nach starken Auftritten bei den deutschen Meisterschaften erneut überzeugen. Die Biathletin steht damit im Fokus, während Preuß ihr Studium verfolgt.

Die Gegenüberstellung der beiden Lebenswege zeigt, wie unterschiedlich sich der Übergang nach dem Spitzensport gestalten kann. Während Hettich-Walz auf die nächsten Wettkämpfe zusteuert, arbeitet Preuß in einem Seminarraum an ihren Entwürfen.

Ob Franziska Preuß künftig noch Rennen verfolgt, bleibt in dem Beitrag offen. Ihr Kommentar lautet lediglich, dass sie die Wettkämpfe vielleicht einschalten werde.