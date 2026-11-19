Ein 74-jähriger französischer Tourist wurde auf Sardinien wegen des illegalen Entnehmens von sechs Kilogramm Sand festgenommen. Die Behörden drohen mit hohen Bußgeldern.

Ein 74-jähriger französischer Urlauber wurde von den Behörden in Italien festgehalten, weil er versuchte, mehr als sechs Kilogramm Sand aus sardischen Stränden mit nach Hause zu nehmen. Der Mann griff im Hafen von Porto Torres im Nordwesten Sardinien s mehrfach nach Plastikflaschen und füllte diese akribisch mit dem wertvollen Material.

Zollkontrollen im Hafen Porto Torres

Die Beamten der italienischen Zoll- und Monopolbehörde (ADM) sowie das Sicherheitspersonal der Hafenbehörde durchsuchten das Fahrzeug des französischen Staates. Der Tourist wollte sich gerade auf eine Fähre von Sardinien nach Barcelona setzen, als die Kontrolle stattfand. Im Kofferraum des Fahrzeugs stießen die Beamten auf seine ungewöhnliche Beute.

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Die Beamten sicherten zwölf kleine Wasserflaschen, die vollständig mit Sand aus verschiedenen sardischen Traumstränden gefüllt waren. Der Mann ging dabei äußerst gewissenhaft vor, indem er auf jede einzelne Flasche den Namen des jeweiligen Strandes schrieb, von dem das Material stammte.

Verstoß gegen Regionalgesetz Nr. 16

Dem 74-Jährigen wird ein schwerwiegender Verstoß gegen das sardische Regionalgesetz Nr. 16 vom 28. Juli 2017 vorgeworfen. Dieses Gesetz verbietet strikt die Entnahme, den Besitz und den Verkauf von Sand, Kieselsteinen und Muscheln ohne spezielle behördliche Genehmigung. Dies gilt auch dann, wenn damit kein kommerzieller Gewinn erzielt werden soll.

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Durch die akribische Beschriftung der Flaschen wissen die Behörden nun exakt, aus welchen Stränden das entnommene Material stammt. Diese Information ist entscheidend für die Rückführung der Gegenstände, da die Behörden die zwölf Flaschen zu den jeweiligen Orten bringen werden, von denen sie stammen.

Hohe Geldstrafen und Ökosystem-Schutz

Die mögliche Strafe für diesen Diebstahl liegt zwischen 500 und 3000 Euro. Damit könnte der Urlauber mit einem ganz anderen Andenken nach Hause fahren, als ursprünglich geplant. Der geklaute Sand soll zurück an die Strände gebracht werden, um das empfindliche Küsten- und Dünenökosystem zu schützen.

Nicht nur auf Sardinien werden immer wieder Urlauber erwischt, die Sand, Kieselsteine oder Muscheln als Ferien-Andenken mitnehmen wollen. Auch in anderen Naturschutzgebieten sind das Mitnehmen von Federn oder anderen Überresten geschützter Tierarten streng verboten und drohen ebenfalls saftige Bußgelder zwischen 500 und 3000 Euro.