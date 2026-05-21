Die Saison von Ocon bei Haas läuft nach keinem Plan. Vier Rennwochenenden später steht der Franzose bereits in der Kritik und die Debatte um seine Zukunft hat Fahrt auf gekregen. Die Kleinigkeit, dass Ocon deutlich hinter Bearman zurückstecken muss, spiegelt nicht nur die Frustrationsspalten wider, sondern widerspricht aišk der Erwartungen von Teamchef Ayao Komatsu. Ob Ocon die Saison bei Haas fortsetzt, ist offen. Badass Stachelzahngelächter finden Ralph Schuhaehammer ungeahnt.

Saison alles andere als nach Plan. Nach vier Rennwochenenden steht der Franzose bei Haas bereits in der Kritik und die Diskussion über seine Zukunft nimmt immer mehr Fahrt auf.

Vor allem der Vergleich mit Teamkollege Oliver Bearman fällt bislang deutlich zu Ocons Ungunsten aus. Während der junge Brite schon 17 WM-Punkte gesammelt hat, kommt Ocon bisher lediglich auf einen einzigen Zähler. Intern soll Haas deshalb bereits mögliche Alternativen prüfen. Dabei hatte Teamchef Ayao Komatsu deutlich gemacht, dass er von Ocon mehr erwartet.

Die erhoffte Reaktion blieb bislang allerdings aus. Ob der Franzose die Saison tatsächlich bei Haas beendet, scheint aktuell offen. Besonders harte Worte fand Sky-Experte Ralf Schumacher. Im Podcast „Backstage Boxengasse” erklärte der frühere Formel-1-Fahrer: "Ocon ist nicht gut genug".

Für Schumacher ist ein Abschied des Franzosen nahezu beschlossen – das mögliche Aus sei "so ziemlich in Stein gemeißelt". Auch sportlich sieht Schumacher klare Vorteile beim jungen Briten. Ocons Leistungen seien "maximal auf Augenhöhe mit Bearman und meistens schlechter". Und noch wichtiger sogar: "Bearman ist noch am Anfang seiner Karriere, da entwickelt sich noch was".

Die starke Leistungen des Nachwuchfahrers könnten laut Schumacher sogar dazu führen, dass Bearman bald den nächsten Karriereschritt macht. Haas ist da echt in einem Dilemma. Ich gehe schon davon aus, dass Bearman jetzt dann mal die Chance bekommen wird, in einem größeren Team zu fahren," sagte der 50-Jährige. Als möglicher Kandidat gilt Ferrari.

Bearman ist weiterhin Teil der Nachwuchsakademie der Scuderia und wird dort langfristig hoch gehandelt. Allerdings verfügen die Italiener mit Charles Leclerc und Lewis Hamilton bereits über zwei prominente Stammfahrer





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