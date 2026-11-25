Französische Rafale-Kampfjets testeten auf einer finnischen Fernstraße erstmals Starts und Landungen. Starker Schneefall stellte die Besatzungen vor zusätzliche Herausforderungen.

Mindestens zwei Maschinen absolvierten auf der Fernstraße 9 vollständige Landungen und Starts sowie sogenannte Touch-and-go-Manöver. Dabei setzt das Flugzeug kurz auf der Piste auf und hebt ohne Halt wieder ab.

Der Abschnitt der Straße war seit dem 18. November für den Verkehr gesperrt, so das französische Fachportal „Die finnische Luftwaffe sprach von einem ersten Einsatz dieser Art: „Dies ist das erste Mal, dass die Rafale von einerSchnellstraße aus operiert.

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“ Die Flugzeuge gehören nach Angaben von „Opex360“ zum Erprobungsgeschwader „Côte d’Argent“. Seine Aufgabe ist es, Waffensysteme zu testen und Bedingungen für ihren Einsatz zu bestimmen. Das französische Fachportal „Avions Légendaires“ berichtet, auf der Fernstraße 9 zwischen Kuopio und Siilinjärvi gebe es eine große Anschlussrampe, die den Anflug erleichtere. Die Besatzungen hätten trotz Schneefalls die Manöver absolviert.

Die Rafale seien unbewaffnet gewesen, hätten aber jeweils zwei Zusatztanks unter den Tragflächen getragen.. Daran nahmen rund 40 Flugzeuge und mehr als 4000 Soldaten teil. Neben den französischen Rafale flogen finnische F/A-18 Hornet und Hawk-Trainingsflugzeuge sowie NH90-Hubschrauber. Auch niederländische F-35A und schwedische Gripen waren dabei.

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Das französische Kontingent war auf dem Luftwaffenstützpunkt Rovaniemi in Lappland stationiert. Ein Rafale-Kampfflugzeug der französischen Luftwaffe vor der Küste der Normandie. Diese Jets sind mit AASM-Hammer-Bomben bestückt. Bei dem Test sollte geprüft werden, ob die Rafale auch von ungewohnten Orten aus starten und landen können.

Dahinter steht das französische Konzept „Morane“: Es soll ermöglichen, Flugzeuge kurzfristig auf verschiedene Standorte zu verteilen, etwa auf Ausweichflugplätze oder Stützpunkte verbündeter Länder. Ein Gegner soll dadurch schwerer vorhersehen können, wo sich die Maschinen befinden. Der damalige Chef des französischen Luftverteidigungs- und Luftoperationskommandos, General Philippe Moralès, hatte 2023 gefordert, ältere Grundsätze der Verteilung wieder aufzugreifen.

„Unsere Gebiete dürfen nicht länger als unantastbare Zufluchtsorte gelten“, sagte er laut „Opex360“. Frankreichs Luftwaffe hatte zuvor bei mehreren Übungen geprüft, wie schnell Kampf- und Transportflugzeuge auf andere Flugplätze verlegt werden können. Autobahnen sind für die französische Luftwaffe bislang kein üblicher Einsatzort. Ein Transportflugzeug CASA CN-235 landete im August bei einer Übung in Schweden auf einer Straße.

Bereits 1998 hatten zwei Mirage 2000C bei einem Manöver in Polen von einer Autobahn aus operiert. Nach dem Test in Finnland kehrten die französischen und finnischen Flugzeuge zum Stützpunkt Rovaniemi zurück.