Französische Rafale-Kampfjets testeten auf einer finnischen Fernstraße erstmals Starts und Landungen. Starker Schneefall stellte die Besatzungen vor zusätzliche Herausforderungen.

Mindestens zwei Maschinen absolvierten auf der Fernstraße 9 vollständige Landungen und Starts sowie sogenannte Touch-and-go-Manöver. Dabei setzt das Flugzeug kurz auf der Piste auf und hebt ohne Halt wieder ab.

Der Abschnitt der Straße war seit dem 18. November für den Verkehr gesperrt, so das französische Fachportal „Die finnische Luftwaffe sprach von einem ersten Einsatz dieser Art: „Dies ist das erste Mal, dass die Rafale von einerSchnellstraße aus operiert.

Advertisement

Advertisement

“ Die Flugzeuge gehören nach Angaben von „Opex360“ zum Erprobungsgeschwader „Côte d’Argent“. Seine Aufgabe ist es, Waffensysteme zu testen und Bedingungen für ihren Einsatz zu bestimmen. Das französische Fachportal „Avions Légendaires“ berichtet, auf der Fernstraße 9 zwischen Kuopio und Siilinjärvi gebe es eine große Anschlussrampe, die den Anflug erleichtere. Die Besatzungen hätten trotz Schneefalls die Manöver absolviert.