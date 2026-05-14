Französische Nationalmannschaft startet WM-Mission mit Kylian Mbappé als Kapitän

Die französische Nationalmannschaft startet ihre WM-Mission mit Kylian Mbappé als Kapitän. Sein Teamkollege von Real Madrid, Eduardo Camavinga, steht dagegen nicht im Kader. Angeführt von Superstar Mbappé, gehören auch Ballon-d'Or-Gewinner Ousmane Dembélé sowie Michael Olise und Dayot Upamecano von Bayern München zum Aufgebot.

Kylian Mbappé führt das französische Aufgebot für die WM an. Sein Teamkollege von Real Madrid , Eduardo Camavinga , steht dagegen nicht im Kader. Angeführt von Superstar Kylian Mbappé startet die französische Fußball-Nationalmannschaft in ihre WM-Mission.

Zu dem 26-köpfigen Aufgebot für die Endrunde in den, das Trainer Didier Deschamps am Donnerstag bekanntgab, gehören auch Ballon-d'Or-Gewinner Ousmane Dembélé sowie Michael Olise und Dayot Upamecano von Bayern München. Es ist eine Mannschaft. Nicht unbedingt die 26 besten Spieler. Es geht um Ausgewogenheit und darum, wie das Team zusammenwächst, sagte Deschamps, der nach der WM sein Amt als Nationaltrainer niederlegen wird, dem französischen Fernsehsender TF1.

Unter anderem fehlt auch Eduardo Camavinga im Kader. Der Mittelfeldspieler von Real Madrid hatte "eine harte Saison hinter sich, in der er nicht viel zum Einsatz kam und mit Verletzungen zu kämpfen hatte". Er müsse Entscheidungen treffen, erklärte Deschamps. Neben Mbappé (Real Madrid) und Dembélé sind Außenverteidiger Lucas Hernández (beide Paris Saint-Germain) und Mittelfeldmotor N'Golo Kanté (Fenerbahce Istanbul) die einzig verbliebenen Spieler des Weltmeister-Teams von 2018





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