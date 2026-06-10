Französische Unternehmerfamilie rettet deutsche Parfümeriekette Pieper vor Insolvenz

Die traditionsreiche Parfümeriekette Pieper aus Bochum wird von der französischen Unternehmerfamilie Konckier über Groupe Bogart übernommen. Durch einen genehmigten Insolvenzplan bleiben 115 Filialen und rund 740 Arbeitsplätze erhalten, während etwa 30 Stellen abgebaut werden. Die Marke Pieper bleibt erhalten und soll künftig Teil einer nachhaltigen Wachstumsstrategie sein.

Ein Stück deutscher Duftgeschichte hat einen neuen Eigentümer gefunden und ist damit vorerst aus der Insolvenz gerettet. Die traditionsreiche Parfümeriekette Pie­per, die 1931 in Bochum als kleines Seifengeschäft von Anna Pieper gegründet wurde, stand Ende 2025 kurz vor dem Aus.

Nach langwierigen Verhandlungen einigte sich die Familie Konckier mit dem französischen Kosmetik‑Konzern Groupe Bogart auf einen Verkauf im Rahmen eines Insolvenzplans. Die Gläubiger hatten dem Plan bereits zugestimmt, sodass die Sanierung nun als abgeschlossen gilt und die Zukunft des Unternehmens gesichert ist. Von den zu Jahresbeginn 122 Filialen sollen nach dem Verkauf 115 weiterbetrieben werden.

Dabei wird es im Zuge der Sanierung und Neuausrichtung des Unternehmens zu einem Abbau von rund 30 Arbeitsplätzen kommen, während gleichzeitig etwa 740 Arbeitsplätze erhalten bleiben. Mario Lehmann, Marketing‑Leiter der Stadt‑Parfümerie Pieper GmbH, erklärte gegenüber BILD, dass das Ziel sei, die Marke Pie­per langfristig als zentralen Baustein in der zukünftigen Strategie zu erhalten.

Die bisherige Eigentümerfamilie zieht sich nach Abschluss der Transaktion aus der Geschäftsführung zurück und überlässt das operative Geschäft einem neuen Managementteam, das gemeinsam mit Bogart auf eine nachhaltige, positive Ergebnisentwicklung hinarbeitet. Groupe Bogart, mit Sitz in Paris, ist ein etablierter Akteur im europäischen Kosmetik‑ und Parfümmarkt. Das Unternehmen vertreibt nicht nur bekannte Duftmarken, sondern stellt auch eigene Parfüms her und betreibt rund 450 Filialen in Europa und dem Nahen Osten unter den Namen April, HC Parfümerie, Aurel, Gottmann und Gabriel.

Der Kaufpreis für Pie­per wurde nicht veröffentlicht, da zwischen den Parteien Vertraulichkeit vereinbart wurde. Trotz des stillen Deals wird die Marke Pie­per weitergeführt und bleibt ein wesentlicher Bestandteil der geplanten Zukunftslösung, wie der Marketing‑Leiter betonte. Damit steht die traditionsreiche Kette nun am Beginn eines neuen Kapitels, das von französischem Kapital, frischem Management und einer klaren Wachstumsstrategie getragen wird





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