Ein 74-jähriger Franzose wurde in Porto Torres mit zwölf Flaschen Strandsand gesichert. Die sardischen Behörden ahnden den Verstoß gegen das Naturschutzgesetz mit hohen Bußgeldern.

Bei einem Versuch, ein massives Souvenir aus Sardinien auszuführen, ist ein 74-jähriger französischer Urlauber in Norditalien auffällig geworden. Die Beamten der italienischen Zoll- und Monopolbehörde (ADM) sicherten im Hafen von Porto Torres zwölf Plastikflaschen, die der Mann als Andenken für Barcelona einpackt hatte. Der Inhalt wog insgesamt mehr als sechs Kilogramm. Es handelte sich dabei nicht um Wasser oder andere Getränke, sondern um feinen Sand von verschiedenen traumhaften Stränden der Insel.

Zollbeamte stoppen Fahrzeug in Porto Torres Hafen

Die Kontrolle der ADM-Beamten mit Unterstützung des Hafenpersonal erfolgte, als der 74-Jährige sich an der Anlegestelle befand. Sein Ziel war die Überfahrt mit der Fähre nach Barcelona in Spanien. Im Kofferraum des Fahrzeugs entdeckten die Sicherheitskräfte die ungewöhnliche Ladung. Die Flaschen waren akribisch beschriftet. Auf jeder einzelnen Stand der Name des Strandes, von dem der Sand stammte. Diese penible Kennzeichnung macht es den Behörden jedoch leicht, das entnommene Material später exakt an die jeweiligen ursprünglichen Fundorte zurückzuführen.

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Verstoß gegen sardisches Regionalgesetz Nummer 16

Dem französischen Staatsbürger wird nun ein schwerwiegender Verstoß gegen das sardische Regionalgesetz Nummer 16 vom 28. Juli 2017 vorgeworfen. Dieses Gesetz unterscheidet strikt zwischen dem Entnehmen, dem Besitz und dem Verkauf von Sand, Kieselsteinen und Muscheln. Eine Genehmigung für derartige Aktivitäten erteilen die Behörden nur in absoluten Ausnahmefällen und zu streng kontrollierten Zwecken. Die Entnahme ohne diese Genehmigung ist selbst dann strafbar, wenn kein kommerzieller Vermarktungsabsicht vorliegt. Die Behörde betont, dass jeder Entzug des Materials ohne Erlaubnis als Ordnungswidrigkeit gilt.

Geldstrafen von 500 bis 3000 Euro drohen dem Mann

Für den Diebstahl des Strandsands und die daraus resultierenden Verstöße gegen den Umweltschutz droht dem Mann eine finanzielle Sanktion. Die möglichen Strafen liegen zwischen 500 Euro und 3000 Euro. Diese Summe ist signifikant höher als der materielle Wert des sechs Kilogramm schweren Sands. Die Behörden beabsichtigen, die Geldbuße in voller Höhe zu verhängen. Der Urlaub wird sich für den 74-Jährigen somit nicht als günstiges Souvenir, sondern als kostspielige Erfahrung für die Zukunft erweisen.

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Schutz der sensiblen Dünenökosysteme auf Sardinien

Die strenge执法 der sardischen Behörden dient primär dem Schutz der sensiblen Küsten- und Dünenökosysteme. Sardinien verfügt über einzigartige Landschaften, die durch den entzogenen Sand langfristig geschädigt werden können. Die Rückführung des konfiszierten Materials an die ursprünglichen Strände ist ein zentraler Punkt der Maßnahme. Die akribische Beschriftung der Flaschen ermöglicht es den Behörden, jeden einzelnen Strandabschnitt wieder herzustellen. Dieser Ansatz soll sicherstellen, dass keine Lücken im Küstenschutz entstehen.

Internationale Aufmerksamkeit für Naturschutz auf Sardinien

Nicht nur in Sardinien, sondern auch an anderen beliebten Reisezielen in Italien wird das Mitnehmen von Naturmaterialien streng geahndet. Der Fall des französischen Touristen unterstreicht die globale Aufmerksamkeit für den Schutz der Natur. Die Behörden wollen mit der hohen Bußgeldspanne von 500 bis 3000 Euro eine klare Botschaft senden. Naturschutzgebiete und geschützte Tierarten sind tabu. Das Mitnehmen von Federn oder anderen Überresten ist ebenfalls verboten und wird mit ähnlichen Strafen belegt.