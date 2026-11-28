Ein Unfall am Fernpass in Tirol endete für eine Autofahrerin im Krankenhaus. Nachdem sie aus ihrem abgestürzten Wagen gestiegen war, folgte ein weiterer Sturz.

Ein Unfall am Fernpass in Tirol endete für eine Autofahrerin im Krankenhaus. Nachdem sie aus ihrem abgestürzten Wagen gestiegen war, folgte ein weiterer Sturz. Verletzungen unbestimmten Grades erlitten.

Die 33-Jährige kam auf der Fernpassstraße Richtung Nassereith auf schneebedeckter Piste ins Schleudern und geriet über den Fahrbahnrand hinaus. Das Fahrzeug stürzte in der Folge etwa acht Meter steiles Waldgelände hinab und verfing sich schließlich an mehreren Bäumen. Nachdem die Frau aus dem Wagen gestiegen war, folgte das nächste Unglück.

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„Sie dürfte aufgrund der winterlichen Verhältnisse ausgerutscht sein und stürzte rund 150 Meter über das steile Gelände ab. Sie kam schließlich bei einem Baum verletzt zum Liegen“, schilderte die Polizei das Geschehen. Nach Angaben der Polizei Tirol reagierten nachfolgende Verkehrsteilnehmer umgehend und leiteten die Rettungskette ein. Ein Ersthelfer stieg zu der Verunglückten hinab und übernahm die Erstbetreuung vor Ort.