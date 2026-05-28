Frau hat zwei Kinder tot geschlagen, die Zwölfjährigen waren auf dem Weg zur Schule

Ein Frau hat mit ihrem Auto zwei Kinder tot geschlagen, die Zwölfjährigen waren am Mittwochmorgen mit ihren Fahrrädern auf dem Weg zur Schule. Der Anwohner ist völlig erschüttert und trauert mit den anderen Nachbarn und Zeugen. Die beiden lebensgefährlich verletzten Kinder kamen in eine Klinik, wo sie jedoch nicht mehr zu retten waren.

Eine Frau hat mit ihrem Auto zwei Kinder tot geschlagen, die Zwölfjährigen waren am Mittwochmorgen mit ihren Fahrräder n auf dem Weg zur Schule . Der Anwohner ist völlig erschüttert und trauert mit den anderen Nachbarn und Zeugen.

Die beiden lebensgefährlich verletzten Kinder kamen in eine Klinik, wo sie jedoch nicht mehr zu retten waren. Die Frau legt mit ihrem Sohn Blumen am Unfallort nieder, und ein Schüler mit dem Namen Tim (13) spricht von Angst und dem Gedanken, dass es ihm auch passieren könnte. Immer mehr Menschen kommen zum Ort des Unfalls, um zu trauern und Kerzen anzuzünden





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